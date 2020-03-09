Графику Resident Evil 3 Remake сравнили с оригиналом 1999 года, итоги впечатляют

Кадр из Resident Evil 3 Remake / Capcom

Когда игру и ее ремейк разделает пара десятилетий, то очевидно, что изменения будут колоссальные. В случае Resident Evil 3 Remake в этом можно наглядно убедиться при помощи видео.

Вышло оно на официальном канале PlayStation. В нем можно увидеть как новый геймплей самой Resident Evil 3 Remake, так и прохождение оригинальной Resident Evil 3, вышедшей в 1999 году.

Не трудно догадаться, что ремейк стал лучше во всем. И дело не только в графике, которая объективно выглядит почти фотореалистично. Сам игровой процесс стал более быстрым и напряженным, а обновленный Немезис заставит поволноваться даже опытных игроков.

Resident Evil 3 Remake дата выхода - 3 апреля 2020 года. Игра выйдет на PC, Xbox One и PlayStation 4. В Resident Evil 3 Remake сюжет расскажет о приключениях девушки Джилл Валентайн в Раккун-Сити, который наводнили зомби. Но главная угроза - биологическое оружие нового вида под названием Немезис.

Resident Evil 3 Remake - системные требования

Минимальные:

Требуются 64-разрядные процессор и операционная система

ОС: WINDOWS® 7, 8.1, 10 (64-BIT Required)

Процессор: Intel® Core™ i5-4460 or AMD FX™-6300 or better

Оперативная память: 8 GB ОЗУ

Видеокарта: NVIDIA® GeForce® GTX 760 or AMD Radeon™ R7 260x with 2GB Video RAM

DirectX: Версии 11

Resident Evil 3 Remake - трейлер