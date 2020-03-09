Графику Resident Evil 3 Remake сравнили с оригиналом 1999 года, итоги впечатляют

Capcom снова вывела игру прошлого тысячелетия на новый уровень качества.
Когда игру и ее ремейк разделает пара десятилетий, то очевидно, что изменения будут колоссальные. В случае Resident Evil 3 Remake в этом можно наглядно убедиться при помощи видео.
Вышло оно на официальном канале PlayStation. В нем можно увидеть как новый геймплей самой Resident Evil 3 Remake, так и прохождение оригинальной Resident Evil 3, вышедшей в 1999 году.
Не трудно догадаться, что ремейк стал лучше во всем. И дело не только в графике, которая объективно выглядит почти фотореалистично. Сам игровой процесс стал более быстрым и напряженным, а обновленный Немезис заставит поволноваться даже опытных игроков.
Resident Evil 3 Remake дата выхода - 3 апреля 2020 года. Игра выйдет на PC, Xbox One и PlayStation 4. В Resident Evil 3 Remake сюжет расскажет о приключениях девушки Джилл Валентайн в Раккун-Сити, который наводнили зомби. Но главная угроза - биологическое оружие нового вида под названием Немезис.
Resident Evil 3 Remake - системные требования
Минимальные:
- Требуются 64-разрядные процессор и операционная система
- ОС: WINDOWS® 7, 8.1, 10 (64-BIT Required)
- Процессор: Intel® Core™ i5-4460 or AMD FX™-6300 or better
- Оперативная память: 8 GB ОЗУ
- Видеокарта: NVIDIA® GeForce® GTX 760 or AMD Radeon™ R7 260x with 2GB Video RAM
- DirectX: Версии 11