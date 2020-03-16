Steam поставил новый рекорд по количеству пользователей за день

Логотип Steam / Valve

Пока в мире бушует эпидемия коронавируса, в Steam был поставлен новый рекорд по количеству пользователей в онлайне за сутки. Цифра превысила 20 миллионов игроков.

Пик пришелся на 15 марта. Тогда в Стим количество одновременных пользователей в сети составило 20.3 миллиона. Есть брать только тех, кто во что-то играл, то и их количество поражает - 6.3 миллиона.

Информацию собрал сайт статистики SteamDB.

Статистика игроков в Steam / SteamDB

Предыдущий рекорд в 19 миллионов был установлен в начале февраля 2020 года. Тогда в Китае отмечался Новый год по восточном календарю, так что именно игроки из этой страны и ответственны за высокие цифры статистики.

Любопытно, что за эти два месяца в Steam не было никаких крупных релизов. Столь огромный приток игроков был в основном благодаря старым бесплатным играм - CS:GO и Dota 2. Первая, кстати, уже давно стоит на первом месте по количеству игроков в Steam, но до максимального рекорда Dota 2 игра пока не добралась.

Самые популярные игры в Steam за последнее время / SteamDB

Нынешний рекорд связан с эпидемией вируса Covid-19, из-за которой многие регионы и целые страны ушли на карантин. Людям только и остается, что сидеть дома и играть в игры через клиент от Valve. Возможно, некоторых ситуация даже вынудила Steam скачать впервые.

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