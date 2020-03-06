В Steam в качестве теста запустили ленту новостей по всем вашим играм

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Valve продолжает экспериментировать с возможностями магазина Steam в попытках сделать его максимально удобным. На этот раз в качестве эксперимента в Стим появилась лента новостей по всем вашим играм.

Все новости расположены в хронологическом порядке, а если пролистать страницу вверх, то вы найдете события, которые только готовятся к проведению. С помощью фильтров вы сможете отслеживать только тот тип событий, который вас интересует.

Пример работы календаря событий в Steam

В список новостей попадают не только игры из вашей библиотеки, но еще и те, которые вы добавили в список желаемого. Также в ленту подгружаются события для игр из ленты рекомендаций. Однако при желании вы можете убрать их.

Календарь событий в Steam доступен и для мобильной версии магазина.

Valve уже пообещала, что скоро возможностей для настройки ленты новостей появится еще больше.

Пример работы календаря событий в Steam

Steam Labs - экспериментальный раздел Valve, в котором студия пробует различные нестандартные механики и возможности Steam. Если они находят отклик у людей, то их могут ввести в основную версию клиента.

Недавно в Steam появилась другая, более необычная экспериментальная функция. Благодаря ней магазин может сам советовать, в какие игры вам поиграть.