Steam теперь может сам советовать, во что вам поиграть

Официальный логотип Steam Labs / Valve

В клиенте Steam (Стим) появилась новая экспериментальная функция. Она называется Play Next (Во что сыграть?) и поможет выбрать игру из вашей библиотеки, которую стоит пройти следующей.

Технология основана на машинном обучении. Она анализирует, какие игры вы проходили, и предлагает три на выбор. Заодно будут показаны их трейлеры, метки и похожие игры, на основе которых и был сделан выбор.

Внешний вид меню Play Next / Valve

Чтобы начать пользоваться этой возможностью, необходимо зайти в Steam Labs на страницу Play Next и принять все условия соглашения для участия в тестировании. Само собой, сам клиент Стим скачать тоже нужно.

Steam Labs - экспериментальный раздел Valve, в котором студия пробует различные необычные возможности Steam. Если они нравятся людям, то их могут ввести в основной клиент.

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