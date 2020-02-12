Resident Evil 2 Remake и другие отличные игры по скидкам на распродаже Capcom в Steam

В Steam стартовала распродажа издателя Capcom, на которой можно взять множество хитов по приятным ценам.
В Steam началась новая распродажа посреди недели. На этот раз ее посвятили играм Capcom. Можно успеть взять как новые релизы, так и классические хиты по отличным ценам.
Собрали самые интересные скидки с распродажи Capcom в Steam.
- Monster Hunter: World - 659 гривен (было 999 гривен)
- Resident Evil 2 Remake - 494 гривны (было 1499 гривен)
- Devil May Cry 5 - 494 гривны (было 1499 гривен)
- Street Fighter 5 - 180 гривен (было 449 гривен)
- Resident Evil 7: Biohazard - 374 гривны (было 749 гривен)
- Resident Evil 6 - 195 гривен (было 780 гривен)
- Resident Evil 5 - 124 гривны (было 499 гривен)
- Resident Evil 4 - 124 гривны (было 499 гривен)
- Resident Evil - 124 гривны (было 499 гривен)
- Resident Evil 0 - 124 гривны (было 499 гривен)
- Resident Evil Revelations - 179 гривен (было 780 гривен)
- Resident Evil Revelations 2 - 390 гривен (было 780 гривен)
- Пак из Resident Evil 4, 5 и 6 - 382 гривны (было 1778 гривен)
- Mega Man Legacy Collection - 155 гривен (389 гривен)
- Street Fighter 30th Anniversary Collection - 549 гривен (было 1099 гривен)
- Dragon's Dogma: Dark Arisen - 234 гривны (было 780 гривен)
- DmC: Devil May Cry - 195 гривен (было 780 гривен)
- Devil May Cry 4 Special Edition - 259 гривен (649 гривен)
- Dead Rising 3 Apocalypse Edition - 234 гривны (было 780 гривен)
- Dead Rising 2 - 143 гривны (было 479 гривен)
- Dead Rising - 149 гривен (было 499 гривен)
- Lost Planet: Extreme Condition - 77 гривен (было 389 гривен)
- Lost Planet 3 - 129 гривен (было 649 гривен)
- Okami HD - 249 гривен (было 499 гривен)
- Onimusha: Warlords - 324 гривны (было 649 гривен)
Capcom распродажа в Steam продлится до 17 февраля.
Студия пока готовится к выходу ремейка Resident Evil 3. В сети уже есть обложки игры Resident Evil 3 Remake. Resident Evil 3 Remake дата выхода - 3 апреля 2020 года.
Все скидки от Capcom доступны на специальной странице, где и проходит распродажа в Steam.