Resident Evil 2 Remake и другие отличные игры по скидкам на распродаже Capcom в Steam

Леон Кеннеди, главный герой Resident Evil 2 / Capcom

В Steam началась новая распродажа посреди недели. На этот раз ее посвятили играм Capcom. Можно успеть взять как новые релизы, так и классические хиты по отличным ценам.

Собрали самые интересные скидки с распродажи Capcom в Steam.

Monster Hunter: World - 659 гривен (было 999 гривен)

Resident Evil 2 Remake - 494 гривны (было 1499 гривен)

Devil May Cry 5 - 494 гривны (было 1499 гривен)

Street Fighter 5 - 180 гривен (было 449 гривен)

Resident Evil 7: Biohazard - 374 гривны (было 749 гривен)

Официальный скриншот Devil May Cry V / Capcom

Resident Evil 6 - 195 гривен (было 780 гривен)

Resident Evil 5 - 124 гривны (было 499 гривен)

Resident Evil 4 - 124 гривны (было 499 гривен)

Resident Evil - 124 гривны (было 499 гривен)

Resident Evil 0 - 124 гривны (было 499 гривен)

Официальный скриншот Resident Evil 7: Biohazard / Capcom

Resident Evil Revelations - 179 гривен (было 780 гривен)

Resident Evil Revelations 2 - 390 гривен (было 780 гривен)

Пак из Resident Evil 4, 5 и 6 - 382 гривны (было 1778 гривен)

Mega Man Legacy Collection - 155 гривен (389 гривен)

Street Fighter 30th Anniversary Collection - 549 гривен (было 1099 гривен)

Официальный скриншот Street Fighter V / Capcom

Dragon's Dogma: Dark Arisen - 234 гривны (было 780 гривен)

DmC: Devil May Cry - 195 гривен (было 780 гривен)

Devil May Cry 4 Special Edition - 259 гривен (649 гривен)

Dead Rising 3 Apocalypse Edition - 234 гривны (было 780 гривен)

Dead Rising 2 - 143 гривны (было 479 гривен)

Официальный скриншот Dead Rising / Capcom

Dead Rising - 149 гривен (было 499 гривен)

Lost Planet: Extreme Condition - 77 гривен (было 389 гривен)

Lost Planet 3 - 129 гривен (было 649 гривен)

Okami HD - 249 гривен (было 499 гривен)

Onimusha: Warlords - 324 гривны (было 649 гривен)

Официальный скриншот Okami HD / Capcom

Capcom распродажа в Steam продлится до 17 февраля.

Студия пока готовится к выходу ремейка Resident Evil 3. В сети уже есть обложки игры Resident Evil 3 Remake. Resident Evil 3 Remake дата выхода - 3 апреля 2020 года.

Все скидки от Capcom доступны на специальной странице, где и проходит распродажа в Steam.

Resident Evil 3 Remake - трейлер