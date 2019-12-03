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В Сеть слили обложки продолжения легендарной игры Resident Evil

3 декабря 2019, 15:18

Художники представили публике целых три варианта обложки будущей игры

Resident Evil 3 Remake / Gamstat

На популярном портале Gamstat, который отслеживает выход новых игр в PlayStation Network, были опубликованы предполагаемые обложки новой части популярнейших зобми-"стрелялок" Resident Evil 3 Remake.

Художники представили публике три варианта - международный, японский и японской Z-версии (для цензурированной версии игры).

К слову, до этого автор YouTube-канала Spawn Wave, сообщил о том, что Resident Evil 3 Remake находится в разработке уже некоторое время и может быть представлен  публике на выставке The Game Awards 2019 или в одном из выпусков State of Play.

Напомним, ранее геймеры всего мира остались без мегапопулярной игры Fortnite.


 

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