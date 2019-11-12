Соник 2020: дата выхода, сюжет и трейлер экранизации игры

Соник 2020 / Paramount Pictures

Компания Paramount сняла фильм по мотивам легендарной игры, и теперь анимированный Соник будет решать проблемы в новом одноименном фильме.

По сюжету Соник как-то попадает в наш реальный мир, но после применения своих способностей, случайно лишает всю страну без электричества ( США без света - представте!).

Тем не менее, Соник продолжает борьбу с доктором Эггманом, уже при помощи своих новых друзей из объемного мира.

В трейлере показали кучу роботов, юмора, компьютерной графики и отличной актерской игры.

В сериале сыграли Джеймс Марсден, Бен Шварц, Наташа Ротуэлл и Джим Керри, которые исполняют главные роли. А снимал фильм всего за 90 миллионов дебютант Джефф Фаулер, который пока что занимался только коротким метром.

Соник 2020 смотреть онлайн трейлер:

Фильм Соник выходит в прокат 13 февраля 2020.

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