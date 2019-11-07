Кава з кардамоном: дата выхода, сюжет и трейлер сериала

Кава з кардамоном 2020: дата выхода и актеры / YouTube

Актеры Елена Лавренюк и Павел Делонг снимаются в сериале Кава з кардамоном, сценарий которого написан на основании бестселлера украинской писательницы Натальи Гурницкой Мелодия кофе в тональности кардамона.

Как раскрыли секрет создатели сериала, события происходят в 1847-1848 гг - во время революции в Автро-Угорской империи.

"У нас, наверное, еще нет такого украинского-польского проекта, где будут играть украинская актриса и польский актер. А это так важно для сотрудничества наших стран. Тем более, такая интересная история. Я играю персонажа, который понимает, что, возможно, встретил самую большую любовь в своей жизни. Может, он что-то утратил или не почувствовал, или не прожил то главное, но сейчас имеет шанс это сделать. Для меня это действительно роль, о которой можно мечтать", - говорит Павел Делонг.

Кава з Кардамоном 2020 / Youtube

Так случается, что связываются вместе судьба женатого польского шляхтича Адама (Павел Делонг) и молодой украинской красавицы Анны (Елена Лавренюк).

"По-моему, одной из главных особенностей нашего проекта является его визуальная составляющая. Это точно одна из самых красивых картинок из всех украинских сериалов, которые я до сих пор видела. А то, что подкупает абсолютно каждого – это факт, что кроме такой волшебной картинки здесь очень глубокая история жизни, которой хочется сопереживать. Такое сочетание – истории, завернутой в очень красивую сказочную обертку, является нынче уникальным. Как по мне, таких продуктов нам сейчас не хватает. И именно таким станет наш проект "Кофе с кардамоном". Я читала книгу, которую мы взяли за основу сериала, и мне кажется, что каждая женщина найдет что-то свое в этой героине. У нее настолько разнообразная гамма характера – она и уязвимая, и чувственная, и кажется наивной, но у нее очень сильный внутренний стержень", - говорит Елена.

Кава з кардамоном 2020 / YouTube

Тизер будущего сериала был снят во Львове.

Кава з кардамоном смотреть онлайн украинский тизер:

Съемки сериала начинаются весной 2020, а в эфир сериал выходит осенью-зимой 2020 года.

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