В Facebook ввели новую реакцию для выражения эмоциональной поддержки

Новые эмоции Facebook / Facebook

Во время эпидемии коронавируса в Facebook осознали, что не все реакции на посты выглядят уместно. Потому добавили новую, которая как раз выражает беспокойство и поддержку.

Она появилась и в самой социальной сети Facebook, и в Facebook Messenger. В соцсети появится реакции круглого эмодзи, который прижимает к себе сердце. В мессенджере обычное сердце можно заменить на фиолетовое. Для этого нужно удерживать кнопку сердечка.

Новая реакция в Facebook

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