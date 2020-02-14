  1. Главная
  3. Техно

У Facebook новый дизайн - как включить и как он выглядит?

14 февраля 2020, 17:40

Facebook выдал некоторым пользователям доступ к новому дизайну.

Официальній логотип социальной сети Facebook
Официальній логотип социальной сети Facebook / Facebook

Facebook готовится ввести новый дизайн своей социальной сети. И некоторые пользователи уже могут посмотреть новый дизайн Фейсбук в тестовом режиме.

Новый дизайн Фейсбук - как включить

Руководство Фейсбук редизайн задумало еще в начале 2020 года. Теперь постепенно у некоторых людей появляется возможность его попробовать. Для этого нужно использовать специальное меню. Стоит отметить, что оно появляется не у всех.

Меню включения нового дизайна Facebook
Меню включения нового дизайна Facebook

Вас поприветствует специальное окошко, в котором и можно будет настроить новый дизайн Фейсбук. Первым делом в глаза бросаются увеличенные шрифты, а также увеличенное окно ленты новостей и отстутствие привычной синей плашки в верху.

Новый дизайн Фейсбук начал тестировать еще в апреле 2019 года. Руководитель соцсети Марк Цукерберг отмечал, что сервис желает привести настольную версию к мобильному виду.

Пользователи могут прислать компании свое мнение о новом интерфейсе.

Окно приветствия нового дизайна Facebook
Окно приветствия нового дизайна Facebook

Новый дизайн Фейсбук - темная тема

Темная тема Фейсбук включается сразу после активации нового дизайна. Для ее выбора есть специально меню.

Меню выбора темы нового дизайна Facebook

В результате социальная сеть перейдет в ночной режим.

Темная тема нового дизайна Facebook
Темная тема нового дизайна Facebook

Светлая тема выглядит более привычно. 

Стандартная тема нового дизайна Facebook
Стандартная тема нового дизайна Facebook

Пока Facebook еще позволяет вернуть старый дизайн. Для этого нужно использовать специальное меню. Если если обновления вас не устроят, то можно включить старый вид Фейсбук. Однако с массовым релизом редизайна эта возможность пропадет.

Уведомление о возможности отключить новый дизайн Facebook

То же меню позволяет обновленному Фейсбук отключить темную тему. А также поделиться своим мнением о редизайне. Компания учтет пожелания, когда будет готовить к выходу финальный вариант редизайна социальной сети.

Меню отправки комментариев по поводу нового дизайна Facebook
Меню отправки комментариев по поводу нового дизайна Facebook

Новый дизайн Фейсбук - дата выхода

Facebook пока не разгласил точную дату запуска нового дизайна социальной сети. Предполагается, что новый дизайн Фейсбук выйдет для всех весной 2020 года.

Также Facebook сейчас активно борется с аккаунтами пропагандистов.

Facebook
Сейчас вы просматриваете новость «У Facebook новый дизайн - как включить и как он выглядит?». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

19:01
"Американский пук приводит в трепет": фото внеплановой встречи Лаврова и Помпео вызвало ажиотаж
18:41
Соник в кино 2020: как все начиналось и что случилось с доктором Роботником Видео
18:39
"Не было утверждений": Схемы отреагировали на скандал с Зеленским и Патрушевым в Омане
18:12
В Кремле рассказали, о чем Путин говорил с Зеленским
17:50
Снимал издевательства на видео: в Днепре задержали 56-летнего педофила
17:43
Политолог считает вброс о встрече Зеленского и Патрушева в Омане частью спецоперации
17:40
У Facebook новый дизайн - как включить и как он выглядит?
17:25
"Меня невозможно забыть": в Сети появились валентинки с Порошенко, Зеленским и Богданом Фото
17:12
Перепись населения через спутник: Дубилет похвалился поддержкой ООН Видео
17:08
Когда ретроградный Меркурий 2020, и что нельзя делать: советы астролога Видео
17:07
Очень странные дела 4 сезон: трейлер-клюква от Netflix
16:59
В Украине придумали нововведения для молодых родителей: что изменилось
16:56
В Сенате США похвалили Зеленского и заявили о поддержке Украины
16:47
Следом за Помпео: в Украину едет новый чиновник из Госдепа США
16:47
Как не подхватить коронавирус в дороге: правила от Комаровского Видео
16:42
Секс-видео соратника друга Путина обнародовал скандальный россиянин Видео
16:35
В Epic Games Store началась распродажа во имя любви к играм
16:34
"Профан врет": в Сети оценили новую мантру Гончарука о снижении цен в платежках
16:17
"Представляю государство": Лещенко рассказал, как попал в Укрзализныцю
15:50
Поздравление с Днем святого Валентина не от Бога – ПЦУ Видео
15:38
Политолог объяснил, почему Путин пытается смягчить политику по Украине
15:37
Жуткое ДТП с восемью жертвами в РФ: установлены личности погибших заробитчан Фото
15:06
Steam теперь может сам советовать, во что вам поиграть
15:01
Убийство Шеремета: суд отказался смягчить меру пресечения Кузьменко и Дугарь
14:59
Зеленский поговорил с Путиным: детали беседы
14:56
"Выбор мечты сделан": в Кремле ответили на инициативу Зеленского про "город-сад"
14:41
Щелчок по носу: ЕС отказалась пускать на свой рынок курятину из Украины
14:31
Расстрел пластического хирурга в Киеве: полиция задержала подозреваемого
14:14
"Сиси-писи, голые жопы": Собчак топлес показала "групповушку"
14:03
Война на Донбассе: в Мюнхене согласовали 12 шагов к миру
14:02
Зеленский несет чушь: почему украинцам не светят польские зарплаты
13:57
14 февраля – какой сегодня праздник: с Днем Валентина и с Днем компьютерщика Видео
13:55
Расследование о "встрече Зеленского и Патрушева" убивает двух зайцев мнение
13:49
В семейках и на гулянке: в Сети показали новые фото юного Гончарука Фото
13:42
"Срамота какая, интим напоказ": Бузова без белья показала секс-сюрприз
13:38
Как скачать видео и музыку с ВКонтакте - топ лучших сервисов и приложений
13:37
Борьба с килограммами – и с пистолетом: в киевском спортзале устроили стрельбу
13:31
Чем отличается Оман от панамско-мальдивских приключений Порошенко мнение
13:21
Не только в Раде: в польском Сейме скандал из-за депутатского фака Видео
13:06
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: путч в личной жизни и буря страсти
13:04
Доставка посылок AliExpress: в Новой Почте пожаловались на коронавирус
12:59
"Стоять на коленях": Лукашенко рассказал, как Путин намекает на присоединение
12:50
PlayStation 5 из-за дефицита компонентов может стоит дороже, чем ожидалось
12:50
Настя Каменских и Juan Magan: Lollipop - премьера и перевод песни Видео
12:24
"Желание подождать": в Минздраве заявили о "тормозах" медреформы Видео
12:22
Все детали новых правил выхода на пенсию в Украине – что меняется кардинально Видео
12:20
В Минобороны открестились от ликвидации призыва на срочную службу
12:17
Сюжет о Зеленском и Патрушеве: в ОП собрались судиться з журналистами
12:02
Italian Best Shorts - романтический вечер на День Влюбленных
11:49
"Встреча" Зеленского и Патрушева: в Кремле отреагировали
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять