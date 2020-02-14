У Facebook новый дизайн - как включить и как он выглядит?

Официальній логотип социальной сети Facebook / Facebook

Facebook готовится ввести новый дизайн своей социальной сети. И некоторые пользователи уже могут посмотреть новый дизайн Фейсбук в тестовом режиме.

Новый дизайн Фейсбук - как включить

Руководство Фейсбук редизайн задумало еще в начале 2020 года. Теперь постепенно у некоторых людей появляется возможность его попробовать. Для этого нужно использовать специальное меню. Стоит отметить, что оно появляется не у всех.

Меню включения нового дизайна Facebook

Вас поприветствует специальное окошко, в котором и можно будет настроить новый дизайн Фейсбук. Первым делом в глаза бросаются увеличенные шрифты, а также увеличенное окно ленты новостей и отстутствие привычной синей плашки в верху.

Новый дизайн Фейсбук начал тестировать еще в апреле 2019 года. Руководитель соцсети Марк Цукерберг отмечал, что сервис желает привести настольную версию к мобильному виду.

Пользователи могут прислать компании свое мнение о новом интерфейсе.

Окно приветствия нового дизайна Facebook

Новый дизайн Фейсбук - темная тема

Темная тема Фейсбук включается сразу после активации нового дизайна. Для ее выбора есть специально меню.

Меню выбора темы нового дизайна Facebook

В результате социальная сеть перейдет в ночной режим.

Темная тема нового дизайна Facebook

Светлая тема выглядит более привычно.

Стандартная тема нового дизайна Facebook

Пока Facebook еще позволяет вернуть старый дизайн. Для этого нужно использовать специальное меню. Если если обновления вас не устроят, то можно включить старый вид Фейсбук. Однако с массовым релизом редизайна эта возможность пропадет.

Уведомление о возможности отключить новый дизайн Facebook

То же меню позволяет обновленному Фейсбук отключить темную тему. А также поделиться своим мнением о редизайне. Компания учтет пожелания, когда будет готовить к выходу финальный вариант редизайна социальной сети.

Меню отправки комментариев по поводу нового дизайна Facebook

Новый дизайн Фейсбук - дата выхода

Facebook пока не разгласил точную дату запуска нового дизайна социальной сети. Предполагается, что новый дизайн Фейсбук выйдет для всех весной 2020 года.

Также Facebook сейчас активно борется с аккаунтами пропагандистов.