Боты массированно атаковали прямую трансляция марафона "FreeДом" на YouTube

Марафон FreeДом атаковали боты

Сегодня, 10 июля, ютюб-каналы медиа-компаний, которые осуществляют онлайн трансляцию русскоязычного марафона "FreeДом" государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (ГП МПИУ) столкнулись с массированной подачей жалоб на контент, который невозможно классифицировать как нарушение авторских прав на что указывают сами авторы жалоб.

В результате большого количества заявлений прямую трансляцию марафона на платформе YouTube прекратили самые рейтинговые аккаунты - "Украина 24", "ICTV", "ТСН", "Гроші", "Спецкор", "1+1", "UATV channel".

Ютюб-канал "UATV channel" (принадлежит ГП МПИУ), который является основным для трансляции марафона "FreeДом", также получил серию жалоб на контент, который невозможно обнаружить для верификации, однако это стало поводом для администрации видео-хостинга вынести предупреждение, что также сказалось на возможности ведения прямой трансляции на платформе.

Данная кампания подачи жалоб имеет признаки спланированной, а следующие факторы указывают на заказной характер.

Во-первых, нет возможности установить и обнаружить тайм-коды расположения контента на который оформляются жалобы.

Во-вторых, не использованы меры предупредительного характера, которые традиционно использует платформа видео-хостинга, а мгновенно были заблокированы прямые трансляции марафона на каналах медиа-партнеров с охватом многомиллионной русскоязычной аудитории.

В-третьих, жалобы были оформлены одновременно на все ключевые ютюб-страницы основных медиа-игроков страны, принимающих участие в онлайн-трансляции марафона "FreeДом". Важно отметить, что жалобы оформлены не через автоматизированную систему контроля авторских прав, а индивидуально.

Кроме того, государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" ранее заявляло о непрекращающейся кибер-атаке на свои технологические мощности, расположенные в Украине со стороны Российской Федерации.

Медиа-компании, работающие над созданием марафона "FreeДом", обратились к компании-администратору видео-хостинга YouTube с предложениями пересмотра процедуры работы с украинским сегментом телевизионного производства в условиях непрекращающейся кибер-войны России против Украины.

Вместе с тем, прямая трансляция марафона "FreeДом" доступна как в кабельных сетях, так и через спутниковое вещание.