УкрРус
  1. Главная
  3. Техно

Боты массированно атаковали прямую трансляция марафона "FreeДом" на YouTube

10 июля 2022, 16:39

В результате большого количества заявлений прямую трансляцию марафона на платформе YouTube прекратили самые рейтинговые аккаунты.

Марафон
Марафон FreeДом атаковали боты

Сегодня, 10 июля, ютюб-каналы медиа-компаний, которые осуществляют онлайн трансляцию русскоязычного марафона "FreeДом" государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (ГП МПИУ) столкнулись с массированной подачей жалоб на контент, который невозможно классифицировать как нарушение авторских прав на что указывают сами авторы жалоб.

В результате большого количества заявлений прямую трансляцию марафона на платформе YouTube прекратили самые рейтинговые аккаунты - "Украина 24", "ICTV", "ТСН", "Гроші", "Спецкор", "1+1", "UATV channel".

Ютюб-канал "UATV channel" (принадлежит ГП МПИУ), который является основным для трансляции марафона "FreeДом", также получил серию жалоб на контент, который невозможно обнаружить для верификации, однако это стало поводом для администрации видео-хостинга вынести предупреждение, что также сказалось на возможности ведения прямой трансляции на платформе.

Данная кампания подачи жалоб имеет признаки спланированной, а следующие факторы указывают на заказной характер.

Во-первых, нет возможности установить и обнаружить тайм-коды расположения контента на который оформляются жалобы.

Во-вторых, не использованы меры предупредительного характера, которые традиционно использует платформа видео-хостинга, а мгновенно были заблокированы прямые трансляции марафона на каналах медиа-партнеров с охватом многомиллионной русскоязычной аудитории.

В-третьих, жалобы были оформлены одновременно на все ключевые ютюб-страницы основных медиа-игроков страны, принимающих участие в онлайн-трансляции марафона "FreeДом". Важно отметить, что жалобы оформлены не через автоматизированную систему контроля авторских прав, а индивидуально.

Кроме того, государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" ранее заявляло о непрекращающейся кибер-атаке на свои технологические мощности, расположенные в Украине со стороны Российской Федерации.

Медиа-компании, работающие над созданием марафона "FreeДом", обратились к компании-администратору видео-хостинга YouTube с предложениями пересмотра процедуры работы с украинским сегментом телевизионного производства в условиях непрекращающейся кибер-войны России против Украины.

Вместе с тем, прямая трансляция марафона "FreeДом" доступна как в кабельных сетях, так и через спутниковое вещание.

Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:51

В Украине вводят новые штрафы с 11 июля: что ждет курильщиков

17:43

"Домой, твари": Группу Би-2 освистали на стадионе "невиновные россияне"Видео

17:38

"Недопустимый поступок": в НОК "припечатали" зашкварившегося участием в шоу в РФ Петренко

17:24

Пел не он: песни Майкла Джексона удаляют с музыкальных платформВидео

17:19

Леся Никитюк распекла на все корки бренд Dolce & Gabbana, который сотрудничает с Киркоровым

Реклама
17:18

"Начнется жара и будет много смертей": астролог назвала даты опасности для Украины в войне с РФВидео

17:10

Гороскоп на август 2022 для всех знаков зодиака: Тельцам – знаки судьбы, Львам – переезд, Стрельцам – козни соперниковВидео

17:06

Аудитория ахнула: в сети появилось видео, как певица Лолита ведет себя в аэропортуВидео

17:01

Рф объявила "паузу" в войне, потому что Украина сбила темпы подготовки к наступлению - АрестовичВидео

16:59

Погибшая спортсменка тренировалась с отцом: детали ракетного удара РФ по Кривому РогуВидео

16:40

Заплаканная солистка "Казки" показала разрушенную русскими свою школу в Харькове

16:39

Боты массированно атаковали прямую трансляция марафона "FreeДом" на YouTube

16:37

Цель уничтожена: под Горловкой ВСУ сбили вертолет оккупантов РФВидео

16:26

В Киеве любительница Путина напала на детей, собиравших деньги для ВСУ: ее изрядно потрепали очевидцыВидео

16:24

Украину зальет и завалит крупным градом: синоптики предупредили о новой стихииВидео

15:59

Поломали тактику РФ: ВСУ уничтожают по вражескому складу с БК ежедневноВидео

15:40

Новая волна битвы за Донбасс – через 5-6 дней: эксперт объяснил последствия ударов ВСУ по складам врагаВидео

15:39

Приметы на 11 июля: что нельзя делать и как привлечь удачу накануне Петра и ПавлаВидео

15:34

России не нужны украинские города - Украину пришли стереть с лица землимнение

15:32

Взрывами разнесло казармы Росгвардии, у оккупантов потери: подробности удара по ХерсонуВидео

Реклама
15:31

Был алкоголь и специальные наркотики: на вечеринке Шольца могли насиловать девушек - СМИВидео

15:14

Самый вкусный летний салат из 3 ингредиентов: быстрый рецептВидео

14:59

Выдавить врага с юга и "закрыть" Крым: эксперт оценил поставку новых HIMARS для ВСУВидео

14:57

Астропсихолог рассказала, почему путинскому холую Медведеву грозит смерть

14:46

"Будет много жертв": экстрасенс предсказала сроки самого кровавого периода в войне в УкраинеВидео

14:35

Удар по складу врага в Новой Каховке: более сотни оккупантов ликвидированы, около 200 - раненыВидео

14:34

"Пропускает ПВО": ВСУ накрыли ракетными ударами базу Росгвардии в ХерсонеВидео

14:22

Плохо говорю на английском: русская чемпионка Уиблмдона отказалась признавать вину Путина в войнеВидео

14:20

Удивительная польза кукурузы: кому она укрепит здоровье, а кому стоит срочно вычеркнуть ее из рациона

13:42

После захвата Лисичанска и Северодонецка оккупанты пойдут на Северск – Die Welt

13:37

С днем рождения мужчине – открытки, красивые поздравления и прикольные картинки папе, мужу, другу

13:24

Укрепляются в Бердянске: оккупанты вывозят технику из МариуполяВидео

13:15

Оккупанты расстреляли из танка 56 пенсионеров и демонстративно их хоронят "для прикрытия" – ГайдайВидео

13:03

Из-за войны ребенок больше не может ходить: жуткая история эвакуации семьи из Киевщины

12:54

Российские военные разбомбили батальон "ДНР" в Донецкой области - перехват СБУВидео

12:30

Дроны сыграют ключевую роль в войне Украины с Россией в канун сражения за Славянск – ВВС

12:19

Невероятная польза огурцов, о которой вы не знали: кому нужно срочно включить в рационВидео

12:15

Хотела показать "умения русской женщины": жену Пескова высмеяли в сети за фото с оружием НАТО

11:49

Жгут тела, избивают и насилуют: на Запорожье оккупанты доводят своих же солдат до суицида

11:44

"Взлетать с пробитого дна, Наташа, это не высоко": в Сети высмеяли скачущую Наташу Королеву

Реклама
11:20

Следующей целью РФ на Донбассе будет трасса, соединяющая Донецк с Харьковом – разведка БританииВидео

11:04

Били по печени и заставляли петь гимн России: волонтер рассказал о жутких пытках в русском пленуВидео

10:38

"Хлопок завезли" в 8 оккупированных городов Донбасса: прогремели взрывы и вспыхнули пожарыВидео

10:26

Гайдай развеял русский миф о полной оккупации Луганской области

10:03

День рыбака 2022 – поздравления с огоньком, картинки и открытки любителям и профессионалам

09:45

Удар из "Ураганов" по Донетчине: оккупанты уничтожили дом, под завалами 34 человека, есть погибшиеФото

09:42

Солист Maneskin обругал Путина прямо со сцены на концерте

09:08

"Борьба за перестройку экономики": Арестович описал главные задачи Украины в войнеВидео

09:04

ВСУ сорвали вражескую разведку боем под Славянском: в Генштабе рассказали, что происходит на фронтеВидео

08:58

Вещи которые нельзя покупать б/у: 6 главных секретовВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять