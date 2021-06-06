Electronic Arts готовит неожиданное возвращение любимой фанатами серии

EA работает над возвращением Dead Space / Ea

Сразу трое инсайдеров с хорошей репутацией очень недвусмысленно намекнули, что издательство EA готовится вернуть свою хоррор-франшизу Dead Space – в каком именно виде, правда, пока большой вопрос.

Возможно, поклонников ждёт мягкий перезапуск вроде God of War (2018) – вселенная останется прежней, а история станет новой – но с учётом событий оригинальной трилогии от Visceral Games.

На подобное ещё несколько месяцев назад намекал журналист Джефф Грабб, отметив, что студия EA Motive взялась за известный бренд издателя – по всей вероятности, речь шла как раз таки о Dead Space, фанаты которой уже не первый год штурмуют соцсети EA в надежде хотя бы на отреставрированный сборник для новых консолей. Не исключено, что с Dead Space поступят аналогично Mass Effect – сначала переиздание трилогии, а затем и продолжение.

Как обычно, правдивость информации может подтвердить лишь официальный анонс. Напомним, что 22 июля издатель проведет уже ставшую традиционной цифровую пресс-конференцию EA Play Live, где ожидаются ключевые анонсы компании на ближайший год.

Ретроспектива Dead Space

А меж тем творческий руководитель Dead Space и частично Dead Space 2 Глен Скофилд сейчас работает над духовным наследником хоррора в лице The Callisto Protocol. Он выйдет на ПК и консолях в 2022 году.