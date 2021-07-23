Футуристический "портал" соединил Литву с Польшей: чудо техники может появиться и в Украине

Литву с Польшей соединил портал / VILNIUS TECH

В Польше и Литве построили порталы для "телепортации", соединяющий два исторически связанных города – Люблин и Вильнюс. Этот портал позволяет непосредственно видеть, что делают люди в Люблине, а польскому народу смотреть, что происходит в столице Литвы.

Автор идеи портала Бенедиктас Гилис специально не стал придумывать, как передавать из города в город звук, чтобы языковой барьер не отпугивал никого, говорится в сюжете ТСН

"Мы решили не добавлять ни звука, чтобы люди общались, используя древнейшую язык человечества – язык жестов. Ведь хотя слова помогают общаться, мы действительно встречаемся там, где тишина между словами", – рассказывает автор.

Идея помочь людям почувствовать единение друг с другом даже на расстоянии пришла Бенедиктасу задолго до пандемии, но во время всемирного карантина стала еще актуальнее. Устройство только выглядит просто: нужно учесть перепад температур на улице, сконструировать стекло, которое выдерживает прямое попадание солнца и при этом – ударопрочные, просто на всякий случай. Чтобы сконструировать окно в другой город понадобилось 5 лет, 50 человек и 200 тысяч евро – на два портала.

Автор мечтает о сети порталов, чтобы одной секунды ты махал кому-то в Люблине, затем – в Нью-Йорке, Дубае, Найроби, Киеве. Окон в другие города, обещает Бенедиктас, уже очень скоро станет больше. А вскоре такой портал может появиться и в Украине, автор проекта общался с украинским послом, ему эта идея понравилась.

Напомним, 30 июня в Киеве официально заработал украинский офис Apple. Впрочем, ждать открытия в Украине фирменной ритейл-сети Apple в ближайшее время не стоит, а вот ранее недоступные онлайн-сервисы и услуги компании могут запустится уже в ближайшем будущем.

Ожидается, что украинский офис Apple возьмет на себя ввоз и растаможку всех устройств собственного производства, что позволит бороться с "серым" импортом. СМИ утверждают, что теперь никто из крупных партнеров в Украине больше не сможет провозить неофициально часть серого товара. Помимо этого, теперь купертиновцы будут контролировать качество предоставляемых консультаций в магазинах официальных реселлеров на территории Украины.