Глава Take-Two рассказал о расширенной версии GTA V для новых консолей

Глава Take-Two рассказал о GTA V для новых консолей / Rockstar

Штраусс Зельник, исполнительный директор издательства Take-Two Interactive, владеющего студией Rockstar Games, во время конференции Morgan Stanley рассказал о подходе компании к разработке ремастеров и ремейков.

Издательство сейчас заинтересовано в переиздании собственных старых проектов – об этом рассказал глава студии, подчеркнув, что это должны быть не просто порты, а по-настоящему отличные от оригинальных тайтлы.

В то время как их конкуренты просто портируют игру на более новые консоли, Take-Two старается к каждому ремастеру подходить с большим вниманием: подтягивают производительность, улучшают графику, применяют более новые технологии. Так, например, ремастер Mafia, вышедший в сентябре 2020, очень хорошо себя показал, как и в своё время GTA V (после релиза на восьмом поколении консолей).

Кроме того, он уверен, что Rockstar выпустит прекрасную версию Grand Theft Auto V для консолей нового поколения.

GTA V приближается к своему третьему поколению, что феноменально. Она была носителем стандарта с момента релиза в 2013-ом, продолжала им быть во втором поколении, и мы увидим, как игра покажет себя на новом поколении. Я уверен, что Rockstar выпустит прекрасную версию Grand Theft Auto V для консолей нового поколения. но вы не сможете этого добиться, если сделаете простой порт – Штраусс Зельник, глава Take-Two.

GTA V - трейлер для PS5

В ходе интервью также был задан вопрос о ремастера старых частей GTA, но глава студии уклонился от ответа, намекнув только "следить за лентой новостей Rockstar". В начале этого года в Сети уже мелькали слухи о возможном ремастере классической трилогии GTA для консолей нового поколения. Речь шла о сборнике переизданий игр легендарной трилогии, в которой, по слухам, войдут GTA III, GTA: Vice City и GTA: San Andreas.

По неподтвержденной информации над игрой работает шотландское подразделение Rockstar Games – Rockstar Dundee, в послужном списке которого числится Crackdown 2 и Halo: The Master Chief Collection. Чем именно ремастер будет отличаться от оригинала, пока что неизвестно. Можно лишь предположить, что разработчики подтянут графику и текстуры для каждой из игр, а также перенесут классические игры серии на современный движок RAGE. Именно на нём работают четвёртая и пятая части GTA.

Что же касается горячо ожидаемой GTA VI, то Rockstar Games по-прежнему не выпускала соответствующего анонса и даже не заявляла (официально) о разработке шестой части экшена.