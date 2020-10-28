Илон Маск назвал свои любимые видеоигры, в которые стоит поиграть на Хэллоуин

Dead Space 2 / EA

Глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) – человек не только очень богатый, но и непомерно занятой. Впрочем, иногда он все же находит время поиграть в компьютерные игры. В Twitter у него спросили про свои любимые игры, которые он считает лучшими для Хэллоуина — и он ответил.

Илон порекомендовал всем атмосферный мистический шутер от первого лица F.E.A.R. 2, выпущенный в 2009 году, и приключенческий боевик с элементами ужасов Dead Space 2, который для многих является одним из лучших хорроров прошлого поколения.

Также изобретатель является большим поклонником серии Max Payne, Silent Hill и Bioshock. Последняя, по словам Илона, намного страшнее и креативнее, чем любой фильм ужасов.

Один из пользователей твиттера уже предложил Илону "постримить" одну из перечисленных игр — миллиардер согласился.

Ранее портал Game Informer представил свой топ лучших игр уходящего поколения.