Инсайдер намекнул на скорый анонс новой игры во вселенной Dead Space

Новую Dead Space могут анонсировать уже 22 июля / EA

Известный инсайдер Джефф Грабб из издания VentureBeat в рамках собственного подкаста рассказал, что EA Motive представит следующий проект в известной вселенной компании 22 июля на конференции EA Play.

Предположительно, речь идет о новом Dead Space, на который совсем недавно намекали сразу три надежных инсайдера. Впрочем, пока не ясно, действительно ли это будет новая часть серии или представят переиздание трилогии, как это было с Mass Effect: Legendary Edition.

Грабб еще в начале года раскрыл, что EA Motive занимается игрой по одной очень популярной франшизе, которая окажется приятным сюрпризом для поклонников одной серии – и это не Mirror's Edge. Хочется верить, что Electronic Arts покажет в июле именно новый проект в популярной хоррор-франшизе, а не переиздание трилогии – второй вариант вполне соответствует духу времени.

Релиз оригинальной Dead Space, напомним, состоялся в 2008 году. В ней главный герой, инженер Айзек Кларк, пытается выжить на заброшенной космической станции, где его вчерашние коллеги превратились в ужасных монстров, некроморфов. Игра была успешной и получила приквел, а чуть позже и сиквел, который вышел в 2011 году. Третья часть игры вышла в начале 2013 года.

Трейлер Dead Space 3

А меж тем творческий руководитель Dead Space и частично Dead Space 2 Глен Скофилд сейчас работает над духовным наследником хоррора в лице The Callisto Protocol. Он выйдет на ПК и консолях в 2022 году.