Интернет-магазины начали возвращать средства за предзаказ PS5, в том числе в Украине

PS5 / Sony

Пользователям интернет-магазина Rozetka начали приходить письма на электронную почту, в которых сообщается о возврате денежных средств за предзаказ консоли нового поколения PS5. Ранее президент Sony Interactive Entertainment President Джим Райан предупредил игроков, что спрос на PS5 оказался слишком высок, а потому компания ожидает определенных проблем с поставками.

Стоит отметить, что закрытие предзаказов и возврат средств непосредственно связаны с политикой компании (да и многих других онлайн-магазинов) — если у того или иного товара нет точной даты выхода, то на него нельзя принимать предварительные заказы. Поэтому же и возвращают деньги.

Днем позже стало известно, что служба поддержки Rozetka ответила всем пользователям с заверением о том, что предварительный заказ на PS5 по-прежнему в силе, а проблемы были вызваны работой банков. Впрочем, как оказалось, данная ситуация актуальна не только для Украины — известный британский онлайн-магазин.GAME UK аналогично Розетке начал возвращать средства за предзаказ PS5. По их словам, Sony велела прекратить принимать предоплату на консоль "из-за локдауна в Великобритании, Франции и Германии".

В настоящий момент не было официального анонса от представителей Sony по поводу корректировок в дате релиза — европейский старт продаж по-прежнему намечен на 19 ноября этого года.

Изначальная цена на PS5 в Украине в пересчете на евро была одной из самых низких в мире, но с изменением рыночной ситуации консоль подорожала на 500 и 800 гривен соответственно. Так, теперь за преемницу PlayStation 4 с дисковым приводом придется отдать 16 799 грн, при этом версия без дисковода обойдется в 13 499 грн.