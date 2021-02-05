Как быстро раздать Wi-Fi с ноутбука или компьютера без роутера: простая инструкция

В данной статье мы рассмотрим, как можно настроить раздачу Wi-Fi, не имея маршрутизатора и используя в качестве точки доступа ноутбук или компьютер.
Применение роутера для раздачи доступа к Интернету в домашних условиях сегодня уже можно назвать постулатом. Такое подключение по WiFi, в отличие от сотовой связи, обеспечивает бесплатный мгновенный доступ в Сеть для всех мобильных устройств, включая ноутбуки, смартфоны и планшеты.
Справедливости ради, такая возможность есть не всегда. Именно в таких случаях, в качестве роутера можно использовать ноутбук, или компьютер с Wi-Fi адаптером.
Конечно, максимально сохранить исходную скорость практически невозможно, в силу слабых аппаратных характеристик у потенциального источника интернета. Однако, выручить в экстренной ситуации такая возможность позволит.
Как раздавать вайфай с ноутбука
Всего существует несколько способов раздать интернет при помощи ноутбука или компьютера. Среди них можно выделить следующие:
- Раздача Wi - Fi при помощи мобильной точки доступа. (хот спот)
- Раздача Wi - Fi при помощи командной строки.
- Раздача Wi - Fi при помощи стороннего ПО.
Каждый из этих способов уникальный и имеет свои преимущества и недостатки. Выбирать, какой использовать только Вам.
Как раздать вай фай без роутера через командную строку
Наверно самый популярный среди пользователей способ раздать вайфай на другое устройство – использовать командную строку. Он работает на новых операционных системах Windows (7,8, 10). Суть его в следующем:
- Запускаем командную строку комбинацией клавиш Win + R.
- Вводим команду – netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid="MyHomeInternet" key="pass12345678" keyUsage=persistent
"-MyHomeInternet" при этом - имя создаваемой сети. Набор цифр - код доступа для подключения.
- После открытия командной консоли, на которой отобразится отчет, нужно ввести следующую команду – netsh wlan start hostednetwork.
- Сеть запущена. Тестируем на нужном устройстве.
Программа для раздачи wifi с ноутбука
Существует множество вариантов софта для создания собственной беспроводной сети с ноутбука или компьютера. Есть как платные, так и распространяемые в свободном доступе плагины.
Все они интуитивно понятны благодаря удобному интерфейсу, а потому настроить их не составит никакого труда даже для не самых опытных пользователей. Примеры таких программ:
- Virtual Router Plus
- Connectify
- MyPublicWiFi
- Magic WiFi.
Раздать вайфай с ноутбука на Windows 10 при помощи хот спота
В устройствах, на базе Windows 10 предлагается встроенная функция для раздачи Wi Fi. Алгоритм запуска беспроводной сети примерно такой:
- Заходим в "Пуск" выбираем "Парамеры".
- Заходим в раздел "Сеть и Интернет".
- Ищем пункт "Мобильный хот-спот".
- Устанавливаем имя сети и пароль.
- В меню "Совместное использование интернет-соединения" выбираем источник подключения Интернета.
- Включаем выключатель, который разрешит использовать сеть на других устройствах.
- Тестируем результаты.
Теперь, если вам нужно будет срочно раздать интернет, так как другого способа воспользоваться сетью нет – вы знаете, что делать.
Ранее мы рассказывали, почему Windows пишет, что не удается подключиться к этой сети и различные способы исправить ситуацию.