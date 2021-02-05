Как быстро раздать Wi-Fi с ноутбука или компьютера без роутера: простая инструкция

Как раздать wi-fi с ноутбука / Fox 13 News

Применение роутера для раздачи доступа к Интернету в домашних условиях сегодня уже можно назвать постулатом. Такое подключение по WiFi, в отличие от сотовой связи, обеспечивает бесплатный мгновенный доступ в Сеть для всех мобильных устройств, включая ноутбуки, смартфоны и планшеты.

Справедливости ради, такая возможность есть не всегда. Именно в таких случаях, в качестве роутера можно использовать ноутбук, или компьютер с Wi-Fi адаптером.

Конечно, максимально сохранить исходную скорость практически невозможно, в силу слабых аппаратных характеристик у потенциального источника интернета. Однако, выручить в экстренной ситуации такая возможность позволит.

Как раздавать вайфай с ноутбука

Всего существует несколько способов раздать интернет при помощи ноутбука или компьютера. Среди них можно выделить следующие:

Раздача Wi - Fi при помощи мобильной точки доступа. (хот спот)

Раздача Wi - Fi при помощи командной строки.

Раздача Wi - Fi при помощи стороннего ПО.

Каждый из этих способов уникальный и имеет свои преимущества и недостатки. Выбирать, какой использовать только Вам.

Как раздать вай фай без роутера через командную строку

Наверно самый популярный среди пользователей способ раздать вайфай на другое устройство – использовать командную строку. Он работает на новых операционных системах Windows (7,8, 10). Суть его в следующем:

Запускаем командную строку комбинацией клавиш Win + R.

Вводим команду – netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid="MyHomeInternet" key="pass12345678" keyUsage=persistent

"-MyHomeInternet" при этом - имя создаваемой сети. Набор цифр - код доступа для подключения.

После открытия командной консоли, на которой отобразится отчет, нужно ввести следующую команду – netsh wlan start hostednetwork.

Сеть запущена. Тестируем на нужном устройстве.

Программа для раздачи wifi с ноутбука

Существует множество вариантов софта для создания собственной беспроводной сети с ноутбука или компьютера. Есть как платные, так и распространяемые в свободном доступе плагины.

Все они интуитивно понятны благодаря удобному интерфейсу, а потому настроить их не составит никакого труда даже для не самых опытных пользователей. Примеры таких программ:

Virtual Router Plus

Connectify

MyPublicWiFi

Magic WiFi.

Раздать вайфай с ноутбука на Windows 10 при помощи хот спота

В устройствах, на базе Windows 10 предлагается встроенная функция для раздачи Wi Fi. Алгоритм запуска беспроводной сети примерно такой:

Заходим в "Пуск" выбираем "Парамеры". Заходим в раздел "Сеть и Интернет". Ищем пункт "Мобильный хот-спот". Устанавливаем имя сети и пароль. В меню "Совместное использование интернет-соединения" выбираем источник подключения Интернета. Включаем выключатель, который разрешит использовать сеть на других устройствах. Тестируем результаты.

Теперь, если вам нужно будет срочно раздать интернет, так как другого способа воспользоваться сетью нет – вы знаете, что делать.

Ранее мы рассказывали, почему Windows пишет, что не удается подключиться к этой сети и различные способы исправить ситуацию.