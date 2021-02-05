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Как быстро раздать Wi-Fi с ноутбука или компьютера без роутера: простая инструкция

5 февраля 2021, 23:00

В данной статье мы рассмотрим, как можно настроить раздачу Wi-Fi, не имея маршрутизатора и используя в качестве точки доступа ноутбук или компьютер.

Как раздать wi-fi с ноутбука / Fox 13 News

Применение роутера для раздачи доступа к Интернету в домашних условиях сегодня уже можно назвать постулатом. Такое подключение по WiFi, в отличие от сотовой связи, обеспечивает бесплатный мгновенный доступ в Сеть для всех мобильных устройств, включая ноутбуки, смартфоны и планшеты.

Справедливости ради, такая возможность есть не всегда. Именно в таких случаях, в качестве роутера можно использовать ноутбук, или компьютер с Wi-Fi адаптером.

Конечно, максимально сохранить исходную скорость практически невозможно, в силу слабых аппаратных характеристик у потенциального источника интернета. Однако, выручить в экстренной ситуации такая возможность позволит.

Как раздавать вайфай с ноутбука

Всего существует несколько способов раздать интернет при помощи ноутбука или компьютера. Среди них можно выделить следующие:

  • Раздача Wi - Fi при помощи мобильной точки доступа. (хот спот)
  • Раздача Wi - Fi при помощи командной строки.
  • Раздача Wi - Fi при помощи стороннего ПО.

Каждый из этих способов уникальный и имеет свои преимущества и недостатки. Выбирать, какой использовать только Вам.

Как раздать вай фай без роутера через командную строку

Наверно самый популярный среди пользователей способ раздать вайфай на другое устройство – использовать командную строку. Он работает на новых операционных системах Windows (7,8, 10). Суть его в следующем:

  • Запускаем командную строку комбинацией клавиш Win + R.
  • Вводим команду – netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid="MyHomeInternet" key="pass12345678" keyUsage=persistent

"-MyHomeInternet" при этом - имя создаваемой сети. Набор цифр - код доступа для подключения.

  • После открытия командной консоли, на которой отобразится отчет, нужно ввести следующую команду – netsh wlan start hostednetwork.
  • Сеть запущена. Тестируем на нужном устройстве.

Программа для раздачи wifi с ноутбука

Существует множество вариантов софта для создания собственной беспроводной сети с ноутбука или компьютера. Есть как платные, так и распространяемые в свободном доступе плагины.

Все они интуитивно понятны благодаря удобному интерфейсу, а потому настроить их не составит никакого труда даже для не самых опытных пользователей. Примеры таких программ:

  • Virtual Router Plus
  • Connectify
  • MyPublicWiFi
  • Magic WiFi.

Раздать вайфай с ноутбука на Windows 10 при помощи хот спота

В устройствах, на базе Windows 10 предлагается встроенная функция для раздачи Wi Fi. Алгоритм запуска беспроводной сети примерно такой:

  1. Заходим в "Пуск" выбираем "Парамеры".
  2. Заходим в раздел "Сеть и Интернет".
  3. Ищем пункт "Мобильный хот-спот".
  4. Устанавливаем имя сети и пароль.
  5. В меню "Совместное использование интернет-соединения" выбираем источник подключения Интернета.
  6. Включаем выключатель, который разрешит использовать сеть на других устройствах.
  7. Тестируем результаты.

Теперь, если вам нужно будет срочно раздать интернет, так как другого способа воспользоваться сетью нет – вы знаете, что делать.

Ранее мы рассказывали, почему Windows пишет, что не удается подключиться к этой сети и различные способы исправить ситуацию.

Wi-Fi
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