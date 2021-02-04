УкрРус
  1. Главная
  3. Техно

Как поменять пароль на WiFi роутере: простая инструкция

4 февраля 2021, 20:30

В данной статье мы расскажем, как можно быстро изменить пароль на роутере, не навредив системе.

Как поменять пароль на WiFi роутере / ITC.ua

Причин сменить пароль на собственную беспроводную сеть может много. Пользователи очень часто прибегают к такой процедуре, когда у них возникает подозрение, что к их сети Wi fi кто-то подобрал пароль и использует в собственных целях. В некоторых случаях это не проблема, однако, в большинстве своем, из-за такого не добросовестного использования страдает общая скорость уже вашей работы в Интернете.

О том, как поменять пароль на вай фай, чтобы отрезать доступ от своей сети, при этом не навредив системе, мы расскажем ниже.

Замена пароля на роутере D-Link

Алгоритм действий достаточно прост. Он заключается в следующих этапах:

  1. Зайти в браузер с устройства, подключенного к сети через данный роутер.
  2. В адресную строку набрать ІР адрес - 192.168.0.1
  3. В появившейся форме авторизации вводим логин admin и пароль admin, если до этого вы не меняли свои данные идентификации. В противном случае вводим собственные значения полей для входа к настройкам роутера.
  4. Находим пункт "Настроить вручную", "Расширенные настройки", "Manual Setup". Зависит от версии прошивки роутера.
  5. Выбираем "Беспроводная сеть" и далее "Настройки безопасности".
  6. Измените пароль от беспроводной сети (для этого не нужно знать старый код доступа).
  7. Сохраняем всю работу и закрываем меню настроек.

Пароль обновится. Его можно использовать на всех устройствах для подключения к Wi Fi.

Как поставить пароль на Wi-Fi на роутере Asus

Порядок действия для этой марки роутеров схожий с предыдущим. Однако есть ряд отличий. Вводить в адресную строку необходимо другое значение, а именно 192.168.1.1. Стандартные логин и пароль для авторизации - admin\admin. В появившемся меню выбираем:

  1. Дополнительные настройки, а затем Беспроводная сеть.
  2. В строке "Предварительный ключ WPA" вводим новый пароль от Wi fi.
  3. Сохраняем изменения и закрываем окно.

Пароль изменится.

Как поменять пароль на Wi-Fi роутере Tp-link

Принцип работы с этой моделью таков:

  1. Открываем браузер на подключенном к сети устройстве. Вводим в адресную строку 192.168.1.1
  2. Проходим авторизацию при помощи стандартных данных - admin\admin.
  3. Выбираем в меню слева "Беспроводная сеть" (Wireless).
  4. Кликаем на Безопасность сети
  5. Указываем в соответствующем поле новый пароль от сети.
  6. Сохраняем настройки роутера.

Пароль измениться. Возможно, для подключения на некоторых устройства прежнюю конфигурацию сети нужно будет "Забыть".

Ранее мы рассказывали, почему Windows пишет, что не удается подключиться к этой сети и различные способы исправить ситуацию.

Wi-Fi
Сейчас вы просматриваете новость «Как поменять пароль на WiFi роутере: простая инструкция». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Как узнать, кто звонил с неизвестного номера: 3 простых способаКак узнать, кто звонил с неизвестного номера: 3 простых способа 10 полезных бесплатных программ для Windows, которые должны быть у каждого10 полезных бесплатных программ для Windows, которые должны быть у каждого Раскрыты детали Battlefield 6: мировая премьера и дата выходаРаскрыты детали Battlefield 6: мировая премьера и дата выхода Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 приготовили приятный сюрприз для поклонников игрыАвторы S.T.A.L.K.E.R. 2 приготовили приятный сюрприз для поклонников игры Во что поиграть в феврале 2021: календарь выхода игрВо что поиграть в феврале 2021: календарь выхода игр
Следующий материал

Последние новости

20:32
Гороскоп на 5 февраля для всех: капкан зависимости и воскрешение отношений
20:30
Как поменять пароль на WiFi роутере: простая инструкция
20:22
Жители бьют тревогу: в Ялте питьевая вода потоком уходит в море Видео
20:19
У Зеленского выдвинули громкое обвинение "оппозиции" Видео
20:18
В Кабмине назвали условие возобновления путешествий по Евросоюзу Видео
Реклама
20:08
"Пи***ас и гомосексуалист": нардеп Кива в Раде жестко обматерил журналиста Видео
19:55
Указ Зеленского о санкциях против каналов Козака обжалован в Верховном суде
19:20
Байден сделал прогноз об импичменте Трампа и предостерег от США от фарса Видео
19:19
ВОЗ обучит "избранных" украинских медиков делать прививки от COVID-19 Видео
19:14
Навальный назвал власти в России "кучкой воров-оккупантов" и обратился к народу Видео
18:48
Задержан первый подозреваемый по делу о пожаре в больнице Запорожья Видео
18:40
В Epic Games Store бесплатно отдают украинский шутер Metro: Last Light Видео
18:31
Группа Go-A прокомментировала выбор песни на Евровидение 2021
18:26
После вакцины от коронавируса Pfizer скончались десятки людей Видео
18:16
В Раде допустили поражение Зеленского в борьбе с Медведчуком и призвали отказаться от "Минска" Видео
17:53
Студия IO Interactive анонсировала февральский контент для Hitman III Видео
17:41
Ани Лорак в одной рубашке удивила красотой
17:37
Как варить булгур — простой рецепт Видео
17:30
В Киеве задержанный в полиции вылез в окно и выдвинул требование насчет канала Наш: чем все закончилось Видео
17:07
Новолуние в феврале 2021 года: когда встретить год Быка, и какие занятия – лучшие
Реклама
16:48
Военные России привезли в Карабах беспилотники, которые Украина сбивала на Донбассе Видео
16:45
В Киеве неизвестный напал на журналиста канала Наш в прямом эфире Видео
16:45
Microsoft реализовала полезное новшество в Windows 10 для владельцев смартфонов Видео
16:32
Пора бежать в Ростов: астролог советует Трампу присоединиться к Януковичу
16:16
В США оценили санкции против телеканалов, связанных с кумом Путина Видео
16:14
Группа Go-A с песней Шум представит Украину на Евровидении 2021 Видео
16:09
Из-за санкций сайты телеканалов Медведчука пошли на хитрость Видео
15:54
Рада одобрила важный закон насчет удаленной работы: что нужно знать
15:43
Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 приготовили приятный сюрприз для поклонников игры Видео
15:31
Санкции против каналов Козака: Данилов ответил на критику журналистов Видео
15:23
Сводная сестра Меган Маркл выпустила книгу о вражде с актрисой
15:15
"Очень скользко": синоптик рассказала о погоде в Украине в ближайшие дни Видео
15:15
"Больше нравится имя Александр": Усик прокомментировал свои скандалы Видео
15:01
Победа над коронавирусом в Украине: Шмыгаль дал прогноз Видео
15:00
Ремастер трилогии Mass Effect – раскрыты системные требования и коллекционное издание Видео
14:59
Карантин в Украине продлится до весны 2022 года: в Киеве сделали заявление Видео
14:56
Украинцы заработают на взяточниках: одобрено создание Портала обличителей коррупции Видео
14:46
Стало известно, кто и куда ездил в 10 сезоне Орла и решки
14:28
В 15 лет весит 9 кг: на Днепропетровщине нашли девочку, которая не ходит и не говорит
14:09
В Европе резко отреагировали на санкции Украины против каналов Медведчука Видео
Реклама
14:00
В Сети появились живые фото OPPO Find X3 Pro – самого мощного Android-смартфона на рынке Фото
13:56
В Киеве произошли столкновения радикалов с силовиками у канала Наш Видео
13:55
"Чтобы он сдох": отец Жанны Фриске отреагировал на счастье Шепелева
13:40
Скандал в СБУ: суд разрешил задержать полковника Нескоромного Видео
13:16
Раскрыты детали Battlefield 6: мировая премьера и дата выхода Видео
13:09
Названо идеальное количество сексуальных партнеров за всю жизнь Видео
13:06
Бывшая жена Мэрилина Мэнсона сделала громкое заявление о скандале с ним
12:56
Когда китайский Новый год в 2021 году: традиции, приметы и гороскоп Видео
12:56
"Не было пожарной сигнализации": названа версия причины пожара в больнице в Запорожье Видео
12:51
Кравчук оценил шансы на подключение США к переговорам по Донбассу Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять