Как поменять пароль на WiFi роутере: простая инструкция

Как поменять пароль на WiFi роутере / ITC.ua

Причин сменить пароль на собственную беспроводную сеть может много. Пользователи очень часто прибегают к такой процедуре, когда у них возникает подозрение, что к их сети Wi fi кто-то подобрал пароль и использует в собственных целях. В некоторых случаях это не проблема, однако, в большинстве своем, из-за такого не добросовестного использования страдает общая скорость уже вашей работы в Интернете.

О том, как поменять пароль на вай фай, чтобы отрезать доступ от своей сети, при этом не навредив системе, мы расскажем ниже.

Замена пароля на роутере D-Link

Алгоритм действий достаточно прост. Он заключается в следующих этапах:

Зайти в браузер с устройства, подключенного к сети через данный роутер. В адресную строку набрать ІР адрес - 192.168.0.1 В появившейся форме авторизации вводим логин admin и пароль admin, если до этого вы не меняли свои данные идентификации. В противном случае вводим собственные значения полей для входа к настройкам роутера. Находим пункт "Настроить вручную", "Расширенные настройки", "Manual Setup". Зависит от версии прошивки роутера. Выбираем "Беспроводная сеть" и далее "Настройки безопасности". Измените пароль от беспроводной сети (для этого не нужно знать старый код доступа). Сохраняем всю работу и закрываем меню настроек.

Пароль обновится. Его можно использовать на всех устройствах для подключения к Wi Fi.

Как поставить пароль на Wi-Fi на роутере Asus

Порядок действия для этой марки роутеров схожий с предыдущим. Однако есть ряд отличий. Вводить в адресную строку необходимо другое значение, а именно 192.168.1.1. Стандартные логин и пароль для авторизации - admin\admin. В появившемся меню выбираем:

Дополнительные настройки, а затем Беспроводная сеть. В строке "Предварительный ключ WPA" вводим новый пароль от Wi fi. Сохраняем изменения и закрываем окно.

Пароль изменится.

Как поменять пароль на Wi-Fi роутере Tp-link

Принцип работы с этой моделью таков:

Открываем браузер на подключенном к сети устройстве. Вводим в адресную строку 192.168.1.1 Проходим авторизацию при помощи стандартных данных - admin\admin. Выбираем в меню слева "Беспроводная сеть" (Wireless). Кликаем на Безопасность сети Указываем в соответствующем поле новый пароль от сети. Сохраняем настройки роутера.

Пароль измениться. Возможно, для подключения на некоторых устройства прежнюю конфигурацию сети нужно будет "Забыть".

Ранее мы рассказывали, почему Windows пишет, что не удается подключиться к этой сети и различные способы исправить ситуацию.