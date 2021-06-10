На "кладбище проектов" Google появилась новая жертва

AR-рулетка Google отправилась на "цифровое кладбище" / Engadget

Команда Google неустанно экспериментирует с различными проектами, приложениями и сервисами. Некоторые из таких экспериментов получаются успешными, а другие отправляются на Кладбище закрытых проектов Google. И в этом месяце очередной такой проект был тихо отправлен на свалку истории.

Вчера вечером на странице приложения Measure в Google Play появилось сообщение о прекращении его поддержки разработчиком. "Окончательный вариант. Это приложение больше не поддерживается и не будет обновляться".

Изначально Measure разрабатывалось как часть платформы Tango AR, которая позиционировался как аналог компьютерного зрения для мобильных устройств. В рамках данного проекта было выпущено несколько устройств (Lenovo Phab 2 Pro и ASUS ZenFone AR), которые благодаря особым алгоритмам и наличию дополнительных камер и сенсоров могли воспринимать окружающую действительность в объеме, а также строить виртуальную модель на основе "увиденного".

В 2018 году Google расширила доступность применения Measure для всех смартфонов, поддерживающих платформу ARCore. Приложение при помощи технологии дополненной реальности позволяет трансформировать мобильное устройство в виртуальную рулетку, которую можно использовать для определения размеров реальных объектов. Для этого достаточно навести на них камеру.

К слову, загрузить Measure всё ещё можно с сайта APKMirror – предполагается, что приложение будет работать даже после прекращения обновлений.