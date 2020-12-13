Логотип Apple / HT Tech

Руководство Apple на виртуальной конференции разработчиков вынесло огромную благодарность своим сотрудникам за способность эффективно работать в удалённом режиме. В компании гордятся тем, что в уходящем году ситуация в мире минимально повлияла на сроки выхода новых продуктов Apple.

Так, в частности, авторитетный аналитик Мин-Чи Куо, известный точными прогнозами о будущих продуктах Apple, уверен, что несмотря на пандемию, iPhone 13 будут выпущены в привычные сроки – в сентябре.

По информации источников специалиста, во втором квартале 2021-го будет сокращён объём заказов на процессоры A14 для того, что компания-производитель TSMC смогла успешно освоить разработку следующего поколения мобильных чипов.

Ожидается, что главным отличием следующего поколения от текущего станет улучшенный сверхширокоугольный сенсор. Его апертуру увеличат с f/2.4 до f/1.8, что позволит захватывать больше света и делать более качественные снимки в условиях недостаточной освещенности.

iPhone 13 / прототип

Кроме того, фиксированное фокусное расстояние на 13 мм сменится на автофокус, а камера будет состоять не из пяти, а из шести элементов.

Напомним, что ранее на этой неделе компания Apple официально представила свои новые наушники – AirPods Max. Новинка представляет собой полноразмерную гарнитуру с фирменным шумоподавлением, пространственным звуком и адаптивным эквалайзером.

AirPods Max являются первыми наушниками Apple закрытого типа. Как говорится в официальном описании продукта, благодаря данной конструкции и чипу H1, они способны выполнять до 9 миллиардов операций в секунду и обеспечивать "революционное качество звука".

Наушники представлены в 5 цветах и обойдутся покупателям от 549 долларов (в Украине – 15 499 грн).