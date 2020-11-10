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Новая Почта предлагает новый способ оплаты за посылки

10 ноября 2020, 15:29

Новая услуга поможет обеспечить безопасность получателя, ограничивая лишний физический контакт.

Нова пошта
Новая Почта / kyivpost.com

Компания Новая Почта, предоставляющая услуги экспресс-доставки документов, грузов и посылок, предлагает новый способ оплаты в отделениях – с помощью услуги бесконтактного и удобного автоматического списания денег за посылку.

Об этом сегодня, 10 ноября, сообщила пресс-служба Новой почты.

Суть услуги заключается в следующем: оплата осуществляется автоматически с карты клиента, после того как он осмотрел и готов забрать посылку. Обязательным условием является предварительная привязка банковской карты к приложению Новой почты и последующий выбор её в качестве основной для списаний. В случае если карт несколько – выбрать ту, с которой средства будут списывать по умолчанию.

"Мы заботимся о безопасности и удобстве наших клиентов, особенно во время пандемии", – говорит СЕО Пост Финанс, Андрей Кривошапко. – Во время карантина запрос на онлайн-платежи вырос в разы, мы и сами всячески стимулировали людей переходить в онлайн – внедряли новые возможности оплат в приложении и на сайте, ввели возможность заплатить за третьих лиц. С помощью новой опции мобильного приложения мы еще раз промотируем бесконтактные методы оплаты, показывая, что это не только безопасно, но и быстро, удобно и выгодно".

Как воспользоваться опцией автоматического списания:

  • Откройте меню приложения "Банковские карты";
  • Выберите карту по умолчанию, с которой будет списываться оплата;
  • В отделении осмотрите посылку;
  • Назовите кассиру способ оплаты "Автоматическое списание";
  • Забирайте посылку: плата будет списана с вашей карты по умолчанию.

Если в приложении клиента нет подвязанной банковской карты, это необходимо сделать, следуя инструкции на официальном сайте компании.

Как сообщает пресс-служба Новой Почты, все другие способы оплаты остаются действительными: можно платить как наличными, так и с помощью карты или онлайн в приложении.

Ранее ПриватБанк первым в Украине открыл выпуск платежных карточек UnionPay.

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