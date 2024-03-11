Об этом знают единицы: как найти секретную игру в Инстаграм

В этой игре пользователи могут поиграться смайликами с собеседником.

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Секретная игра в инстаграме/ Коллаж Главред, фото mood.of.lily/TikTok

Если вам нужно еще одно оправдание, чтобы тратить время на социальные сети, то вам повезло: в Instagram существует секретная игра, в которой используются ваши любимые эмодзи. Не волнуйтесь, если вы еще не слышали о ней - многие люди только узнали о ней, пишет Mirror.

Она спрятана в разделе прямых сообщений приложения Instagram для смартфонов.

Где найти секретную игру в Инстаграм

Сначала откройте сообщение и ответьте одним эмодзи любому человеку или попросите кого-то другого отправить его вам первым. Затем нажмите и удерживайте этот эмодзи, пока он не откроет игру. Цель игры похожа на игру Pong, в которой вы не даете эмодзи упасть с экрана, передвигая пальцем платформу, на которую они должны запрыгнуть.

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Чем дольше вы удерживаете эмодзи в прыжке, тем больше очков вы получаете, и он также будет менять фон. За каждые 10 очков ваш эмодзи даже превращается в новый сюрприз. Гусеница может превратиться в бабочку, а картошка - в картофель фри.

Ваш высокий балл сохраняется независимо от того, где вы начали играть. Представитель Instagram поделился с TechCrunch, что они постоянно ищут способы сделать приложение более веселым.

Нововведения в Instagram Пользователи соцсети "Инстаграм" смогут выбирать, хотят ли они, чтобы их собеседники видели уведомления о прочтении сообщения. Сейчас эту функцию тестируют. Она позволяет выключать отметки о прочтении в ваших частных сообщениях. Вскоре люди смогут сами выбирать, когда показывать другим, что они прочитали их сообщения

Напомним, ранее Главред рассказывал, на что нужно обратить внимание во время покупки хорошего повербанка.

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