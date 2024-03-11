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Об этом знают единицы: как найти секретную игру в Инстаграм

Лидия Неплях
11 марта 2024, 16:27
В этой игре пользователи могут поиграться смайликами с собеседником.
Об этом знают единицы: как найти секретную игру в Инстаграм
Секретная игра в инстаграме/ Коллаж Главред, фото mood.of.lily/TikTok

Если вам нужно еще одно оправдание, чтобы тратить время на социальные сети, то вам повезло: в Instagram существует секретная игра, в которой используются ваши любимые эмодзи. Не волнуйтесь, если вы еще не слышали о ней - многие люди только узнали о ней, пишет Mirror.

Она спрятана в разделе прямых сообщений приложения Instagram для смартфонов.

Где найти секретную игру в Инстаграм

Сначала откройте сообщение и ответьте одним эмодзи любому человеку или попросите кого-то другого отправить его вам первым. Затем нажмите и удерживайте этот эмодзи, пока он не откроет игру. Цель игры похожа на игру Pong, в которой вы не даете эмодзи упасть с экрана, передвигая пальцем платформу, на которую они должны запрыгнуть.

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Чем дольше вы удерживаете эмодзи в прыжке, тем больше очков вы получаете, и он также будет менять фон. За каждые 10 очков ваш эмодзи даже превращается в новый сюрприз. Гусеница может превратиться в бабочку, а картошка - в картофель фри.

Ваш высокий балл сохраняется независимо от того, где вы начали играть. Представитель Instagram поделился с TechCrunch, что они постоянно ищут способы сделать приложение более веселым.

Нововведения в Instagram

Пользователи соцсети "Инстаграм" смогут выбирать, хотят ли они, чтобы их собеседники видели уведомления о прочтении сообщения. Сейчас эту функцию тестируют. Она позволяет выключать отметки о прочтении в ваших частных сообщениях. Вскоре люди смогут сами выбирать, когда показывать другим, что они прочитали их сообщения

Напомним, ранее Главред рассказывал, на что нужно обратить внимание во время покупки хорошего повербанка.

Также мы поделились советами, как лучше всего заряжать смартфон, чтобы продлить срок службы аккумулятора.

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Технологии Instagram
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