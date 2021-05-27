Объявлены большие скидки на Assassin’s Creed и другие игры Ubisoft

Кадр из Far Cry New Dawn / Ubisoft

Компания Ubisoft объявила о начале "Легендарной распродажи" в своём магазине, в рамках которой игры таких франшиз, как Assassin's Creed, Rainbow Six и Far Cry можно приобрести со скидками до 85%.

Ещё скидку в 20% на весь чек можно получить по промокоду LEGEND20. Акция завершится 3 июня, так что времени сделать обдуманный выбор более чем достаточно.

Всем любителям выгодных предложений напомним, что сейчас скидочные акции проходят в Steam, PS Store и Epic Games Store.

Выгодные предложения в Ubisoft Store:

Assassin's Creed Valhalla — 699 грн.

Assassin's Creed Odyssey — 232 грн.

Assassin's Creed Origins — 185 грн.

Rainbow Six Siege — 115 грн.

The Division 2 — 139 грн.

Anno 1800 — 465 грн.

Watch Dogs Legion — 465 грн.

Immortals Fenyx Rising — 465 грн.

Far Cry 5 — 139 грн.

For Honor — 116 грн.

Scott Pilgrim vs. The World: The Game — 151 грн

В настоящий момент Ubisoft бросила все силы на новый Far Cry, выход которого ожидаться до конца сентября 2021 года на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и Google Stadia.

События Far Cry 6 происходят на одном из Карибских островов, а в центре сюжета – отношения диктатора (его "сыграет" популярный актер Джанкарло Эспозито) и его сына-тинейджера. Ubisoft обещают нам "крупнейшую песочницу в истории серии Far Cry", "застывший во времени тропический рай" и т.д. В игре будет доступен оффлайновый сингл-режим, а также онлайн-мультиплеер на два игрока.

Параллельно в недрах "Юбиков" ведется работа над двумя крупными проектами по известным кинофраншизам – "Аватару" и "Звёздным войнам". Непосредственно разработкой обеих занимается студия Massive Entertainment, известная игрокам по дилогии The Division.