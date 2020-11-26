PlayStation 5 получит собственный шлем виртуальной реальности PS VR

PS5 / Sony

Виртуальная реальность понемногу начинает набирать популярность в массах, отчего каждая корпорация желает отхватить свой лакомый кусок. Как рассказал ведущий вице-президент Sony по стратегии и менеджменту продуктов Хидеаки Нисино (Hideki Nishino), "PlayStation 5 должна получить VR-аксессуар, который ее достоин".

Так, на днях в Сети появилась свежая информация о двух новых устройствах из семейства PlayStation VR – шлеме и очках виртуальной реальности. Согласно утечке, в новый PS VR будет встроена технология Haptic Feedback, аналог вибрации из геймпада DualSense.

Теперь для определения вашего положения в пространстве вам не придется все время стоять перед PS-камерой, так как в PS VR следующего поколения эту задачу будут исполнять встроенные сенсоры. С помощью этих же сенсоров, гарнитура будет предупреждать пользователя, правильно ли он надел ее на голову.

На изображении видно, что компания планируют выпустить сразу две версии PS VR – проводной шлем и беспроводные очки, вероятно, вторые будут скуднее по функционалу, но более удобными и практичными в использовании.

PS VR для PS5 / LetsGoDigital

Как отмечают многие специалисты, PS VR 2 окажется успешным только в том случае, если у него будет минимальное количество проводов. Вход в виртуальную реальность должен быть таким же быстрым и доступным, как и запуск любой другой игры на PS5, чтобы пользователь не начинал играть в VR-игры уже уставшим только после подключения шлема к консоли.

Напомним, что продажи PS5 в Украине стартовали на прошлой неделе. Однако на данный момент просто так купить устройство у ритейлеров не получится – консолей в свободной продаже банально нет.

Кроме всего прочего, невозможностью купить PlayStation 5 у официальных партнёров Sony воспользовались спекулянты – так, в частности, Интернет заполонили всевозможные предложения, в которых новую приставку продают по цене от 20 000 до 40 000 грн.

В настоящий момент в сервисе PlayStation Store проходит масштабная распродажа, приуроченная к "Чёрной Пятнице", которая продлится до 1 декабря этого года. В рамках распродажи можно приобрести разнообразные проекты по привлекательным ценам.