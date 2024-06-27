"Победа с помощью технологий": в Украине разработали проект на основе искусственного интеллекта "ОЧИ", в чем он заключается

Проект "ОЧИ" соединил на поле боя космические и IT-технологии, а также искусственный интеллект, - Александр "Тихоход" на Nexus 2050

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Украинский военный проект "ОЧИ" объединил космические технологии, IT-технологии и искусственный интеллект, чтобы между моментом получения и анализа информации и моментом, когда срабатывает ответ, была всего одна секунда. Об этом заявил специалист по автоматизированным военным системам, координатор проекта "ОЧИ" Александр Дмитриев во время форума Nexus 2050, который проходит в Люксембурге, пишет издание Paperjam New.

"Задача проекта – координировать всю собранную информацию, чтобы увидеть за линией фронта и следить за операциями в режиме реального времени. С современными системами вооружения у нас все меньше времени на реагирование. Проект "ОЧИ" объединил космические технологии, IT-технологии и искусственный интеллект, чтобы между моментом получения и анализа информации и моментом, когда срабатывает ответ, была всего одна секунда", - рассказал Дмитриев.

Во время презентации о технологическом аспекте российско-украинской войны говорилось, что Украина вполне может одержать полную победу на технологическом поле битвы, сообщает PaperjamNew. Александр Дмитриев уверен: сегодня на украинском театре военных действий разрабатываются системы вооружения завтрашнего дня.

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"Системы оружия, которые будут гарантироватьмир". Но чтобы эти системы увидели свет, Украине нужна помощь западных партнеров. Именно такой месседж он намерен направить в течение двух дней на Nexus 2050, куда приглашена Украина", - говорится в публикации.

По словам Александра Дмитриева, чтобы достичьпреимущества над оккупантами, Украине пришлось одновременно бороться и внедрять инновации.

"Мы испытали беспрецедентное разрушение энергетической инфраструктуры, которая была уничтожена россиянами в начале войны. Следствием этого стало то, что коммуникационные системы и облачные сервисы были отключены. Мы как будто вдруг утратили опору. Это привело к изменению парадигмы защиты и акценту на данных и их эксплуатации искусственным интеллектом в режиме реального времени", - цитирует Дмитриева Paperjam New.

Nexus 2050 – технологический форум, который проходит 26 и 27 июня в Люксембурге.

Александр Дмитриев с позывным "Тихоход" – киевлянин, автор и руководитель проекта "ОЧИ" – уникальной системы наблюдения с помощью ударных и разведывательных дронов.

Также Александру "Тихоходу" Дмитриеву принадлежит идея создания вокруг Киева природной линии обороны, благодаря которой захлебнулся прорыв оккупантов в Киев в 2022 году

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