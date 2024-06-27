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"Победа с помощью технологий": в Украине разработали проект на основе искусственного интеллекта "ОЧИ", в чем он заключается

Олег Макаров
27 июня 2024, 17:51
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Проект "ОЧИ" соединил на поле боя космические и IT-технологии, а также искусственный интеллект, - Александр "Тихоход" на Nexus 2050
проект очі

Украинский военный проект "ОЧИ" объединил космические технологии, IT-технологии и искусственный интеллект, чтобы между моментом получения и анализа информации и моментом, когда срабатывает ответ, была всего одна секунда. Об этом заявил специалист по автоматизированным военным системам, координатор проекта "ОЧИ" Александр Дмитриев во время форума Nexus 2050, который проходит в Люксембурге, пишет издание Paperjam New.

"Задача проекта – координировать всю собранную информацию, чтобы увидеть за линией фронта и следить за операциями в режиме реального времени. С современными системами вооружения у нас все меньше времени на реагирование. Проект "ОЧИ" объединил космические технологии, IT-технологии и искусственный интеллект, чтобы между моментом получения и анализа информации и моментом, когда срабатывает ответ, была всего одна секунда", - рассказал Дмитриев.

Во время презентации о технологическом аспекте российско-украинской войны говорилось, что Украина вполне может одержать полную победу на технологическом поле битвы, сообщает PaperjamNew. Александр Дмитриев уверен: сегодня на украинском театре военных действий разрабатываются системы вооружения завтрашнего дня.

видео дня

"Системы оружия, которые будут гарантироватьмир". Но чтобы эти системы увидели свет, Украине нужна помощь западных партнеров. Именно такой месседж он намерен направить в течение двух дней на Nexus 2050, куда приглашена Украина", - говорится в публикации.

По словам Александра Дмитриева, чтобы достичьпреимущества над оккупантами, Украине пришлось одновременно бороться и внедрять инновации.

"Мы испытали беспрецедентное разрушение энергетической инфраструктуры, которая была уничтожена россиянами в начале войны. Следствием этого стало то, что коммуникационные системы и облачные сервисы были отключены. Мы как будто вдруг утратили опору. Это привело к изменению парадигмы защиты и акценту на данных и их эксплуатации искусственным интеллектом в режиме реального времени", - цитирует Дмитриева Paperjam New.

Nexus 2050 – технологический форум, который проходит 26 и 27 июня в Люксембурге.

Александр Дмитриев с позывным "Тихоход" – киевлянин, автор и руководитель проекта "ОЧИ" – уникальной системы наблюдения с помощью ударных и разведывательных дронов.

Также Александру "Тихоходу" Дмитриеву принадлежит идея создания вокруг Киева природной линии обороны, благодаря которой захлебнулся прорыв оккупантов в Киев в 2022 году

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