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"После прочтения сжечь": в Instagram появились исчезающие сообщения

12 декабря 2020, 13:08
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Теперь можно общаться в специальном режиме, покидая который вся переписка исчезает.

Instagram / TechCrunch
Instagram / TechCrunch

Самоуничтожающиеся сообщения в Instagram и Facebook Messenger появились у части пользователей ещё в ноябре, но вчера стали доступны всем жителям Украины и СНГ.

К слову, сделать скриншот диалога незаметно в этом режиме не получится – пользователь будет предупреждён, если его собеседник решит сделать снимок экрана.

Что примечательно, пожаловаться на сообщение можно даже тогда, когда оно уже пропало, значит на серверах, скорее всего, они таки хранятся.

Как включить исчезающие сообщения в Инстаграме:

Чтобы этот режим заработал, необходимо провести снизу вверх на экране переписки в Instagram. Интерфейс текстового поля в результате станет пунктирным, а все отправленные сообщения начнут исчезать при закрытии чата.

Исчезающие сообщения / Instagram

Напомним, что ранее в этом месяце в Instagram на территории Украины и других стран СНГ появилась возможность добавлять музыку в истории.

Позже представители Facebook заявили, что этот запуск был ошибкой, и закрыл доступ к композициям. Компания утверждает, что стремится предоставить доступ к функции большему количеству людей по всему миру, но пока не может назвать сроки её появления в Украине и других странах СНГ.

К слову, функциональность доступна в разных странах уже более двух лет, но в Украине и других странах СНГ такие истории отображаются со злосчастной пометкой: "Музыка Instagram недоступна в вашем регионе".

В Украине функция пока будет оставаться недоступной и дальше.

Instagram
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