Появились новые детали Battlefield 2042 – аналог Warzone и возвращение старых карт

Новые подробности Battlefield 2042 / EA

Даже после официальной презентации EA, не раскрыты все подробности о грядущем военном шутере. Инсайдер Том Хендерсон в своём ролике поделился подробностями режимов Battlehub и Hazard Zone, которые появятся в Battlefield 2042.

В специальном режиме, который разработчики называют "любовным посланием фанатам", игроки смогут использовать оружие и технику из разных частей серии. К примеру, столкнуть на поле боя танки из Battlefield 1 и Battlefield 3.

Режим будет исключительно развлекательным и в нём могут возникать проблемы с балансом сил. При этом сами сражения развернутся на обновлённых картах из старых частей серии, перенесённых на новый движок. Большая часть карт предназначена для 64 игроков, но некоторые смогут выдержать наплыв в 128 человек. Режим можно скачать отдельно, чтобы сохранить место на диске.

Режим "Опасная зона", анонсированный на презентации, станет чем-то вроде королевской битвы, в которую внедрят нетипичные игровые механиками, местами напоминающие Escape from Tarkov. По информации инсайдера, режим будет поддерживать до 100 игроков, которым придётся столкнуться с множеством противников под управлением ИИ. "Опасная зона" станет условно-бесплатным элементом грядущего шутера.

Новые утечки о Battlefield 2042

Скорее всего, подробности режимов Battlehub и Hazard Zone мы узнаем 22 июля в рамках EA Play Live 2021. По слухам, там же анонсируют новую игру во вселенной Dead Space.

Battlefield 2042 выйдет 22 октября на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и ПК. На старте игрокам будут доступны 7 крупных карт, где могут развернуться баталии в формате 64x64, а развивать его планируют по модели последних Call of Duty – новые карты будут полностью бесплатными, а монетизация будет производиться через боевой пропуск.