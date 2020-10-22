PS5 в Украине еще не вышла, но уже успела подорожать

PS5 неожиданно подорожала

Для тех, кто собирался покупать приставки нового поколения PlayStation 5 есть плохая новость — консоли Sony в Украине уже успели подорожать. Ровно на 500 и 800 гривен соответственно.

Интернет-магазин Rozetka сообщил, что стоимость базовой версии PlayStation 5 в нашей стране составит 16 799 грн. Это относится и к тем, кто уже оформил на консоль предварительный заказ, — они тоже заплатят на 800 грн больше.

Следом подорожание коснулось и цифровой версии консоли, без привода — 13 499 гривен, что на 500 грн дороже ранее заявленной цены.

С чем связано такое повышение, неизвестно. В официальном твиттере магазина Rozetka поспешили заметить, что это решение приняли не ритейлеры, а Sony.

Rozetka / Twitter

Продажи консоли на территории Украины начнутся 19 ноября этого года. На неделю раньше оценить новинку смогут игроманы США, Австралии, Канады, Японии Мексики, Новой Зеландии и Южной Кореи.