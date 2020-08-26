Reface - приложение из Украины для смартфонов, которое взорвало мир заменой лиц

Reface App

Нейросети, способные реалистично менять лица на изображениях, вроде Deepfake , до недавнего дня считались уделом программистов с мощными компьютерами.

Однако технологии не стоят на месте – то, что еще два года назад было доступно ограниченному количеству людей, сегодня себе может позволить любой владелец смартфона.

Сегодня – речь о программе Reface , которая на лету способна заменить одно лицо на другое в любом видео или гифке, и, что самое главное, сделать это с очень реалистичным результатом. В итоге свое лицо вы сможете спустя несколько секунд увидеть в популярных гифках, отрывках фильмов, рекламе или игр. При этом, в отличие от громоздких нейросетей, вам не придется делать множество фотографий с разных ракурсов, достаточно одного фото анфас.

Сейчас приложение Reface вышло на первое место в американском AppStore в категории "Развлечения", опередив такие топовые сервисы, как TikTok, Netflix, HBO и другие. Более того, в общем рейтинге Рефейс занял второе место, обогнав YouTube, Gmail, Instagram и Facebook Messenger. При этом за проект, основанный в 2011 году, отвечает украинская команда Neocortext, состоящая из трех киевлян - Романа Могильного, Олеся Петрива и Ярослава Бойко.

Первоначально приложение называлось Doublicat, и в нём можно было создавать только дипфейк-гифки, и приложение не снискало популярности. Однако украинские разработчики не отчаивались и после ребрендинга завоевали заслуженную известность. Сейчас Reface на Android и iOS входит в десятку самых популярных приложений более чем в 40 странах, а им пользуются даже звезды вроде Бритни Спирс, Снуп Догга, Гарика Харламова, Павла Воли и множество других знаменитостей.

Сейчас украинская команда разрослась до 40 человек и готовит к выпуску веб-платформу Reface Studio, с помощью которой создатели смогут вставлять любые лица в любые видео.

В Reface app за обработку отвечает собственный ИИ под названием RefaceAI. Он не использует, как многие другие, трехмерное моделирование или генерацию методотом CGI, это именно нейросеть, которая обучает сама себя на основе алгоритма GAN (Generative Adversarial Network). То есть, нейросети не требуется для обучения и улучшения свой работы вмешательство человека, она пользуется комбинацией двух нейронных сетей, одна из которых генерирует образцы，а другая старается отличить правильные образцы от неправильных. Иными словами, обе учат друг друга.

Быстрота же работы Reface объясняется тем, что нейросеть обучали на миллионах изображений из открытых библиотек.

Reface скачать можно как в Google Play так и в AppStore. Полное название для поиска - REFACE: face swap videos.

Программа очень удобная, интуитивно понятная, однако, если у вас возникнут вопросы, можно также установить приложение Guide for Reface: face swap videos and Doublicat, которое объяснит детали работы Рефейс. Оно доступно тут.

Перед началом использования программы нужно принять пользовательское соглашение и разрешить программе использовать ваши снимки, а также дать доступ к камере и галлерее. Разработчики обещают, что изображения будут применяться только для машинного обучения. Кроме того, их можно удалить (об этом ниже).

После этого вам остается сделать селфи, после чего сервис предложит выбрать один из роликов, на основе которого будет создан дипфейк. Тут поле для экспериментов широкое - можно выбрать отрывки фильмов Тарантино, серию фильмов про Гарри Поттера, Влаестелина колец, сериала "Друзья", видеоигр и просто тематических подборок типа "флирт", "поздравления", "злость", "удивление" и так далее.

Их не так много, как может показаться, но на первое время поиграться точно хватит, к тому же ежедневно разработчики добавляют 10-секундные ролики с отрывками из фильмов/клипов.

Все загруженные фотографии можно удалить в профиле, выбрав карандаш. Кроме того, в настройках можно отправить запрос об удалении всей своей персональной информации с серверов, после чего приложение сообщит вам, что данные будут удалены в течение 24 часов.

Free-версия программы с рекламой, и, кроме того, в ней можно только пользоваться уже имеющимися роликами. Для того, чтобы загружать свои, придется оформить подписку на Reface App PRO.

Также стоит учесть, что в бесплатной версии у вас будет десять попыток переноса изображение на видео или гиф, после чего программа предложит ̶о̶х̶л̶а̶д̶и̶т̶ь̶ ̶т̶р̶а̶х̶а̶н̶и̶е̶ подождать 4 часа.

Что предлагает про-версия :

Возможность загружать фотографии, а не делать селфи

Избавление от рекламы

Неограниченное количество

Видео будет скачиваться без водяного знака

Можно будет загружать свои гифки

Один месяц на данный момент стоит 135 гривен, годовая подписка – 699 гривен (56 грн в месяц, экономия 58%). Еще несколько дней назад стоила дешевле.

Также можно попробовать три дня пробного периода бесплатно – для этого надо указать данные своей банковской карты. Стоит учесть, что если вы в течение этих трех дней не отмените подписку, по истечении пробного периода плата начнет взиматься автоматически и с вашей карты будут списываться средства. Впрочем, скорее всего, вам надоест играться гораздо раньше этого срока.

Остается добавить, что установить Reface на ПК невозможно без эмуляторов, а Reface PRO скачать бесплатно нельзя.