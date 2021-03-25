Создатели Grand Theft Auto и Red Dead Redemption ищут шерифов

Rockstar ищет людей для борьбы с читерами / GTA Online

В Grand Theft Auto Online и Red Dead Online есть довольно большие проблемы с читерами, и это ни для кого не секрет. Сами Rockstar тоже в курсе, и сейчас студия начала набор сотрудников, которые будут приводить в порядок оба гигантских онлайновых мира и отлавливать читеров.

В Rockstar прямо сейчас требуется младший специалист по анализу мошеннических действий, который займется организацией работы системы предотвращения мошенничества и обмана, отслеживая ситуацию, рассматривая отдельные сообщения о возможных нарушениях и обеспечивая соблюдение действующих норм в случае необходимости.

Второй сотрудник, названный в анкете Cheat Software Analyst, будет искать те же проблемы, но со стороны программного обеспечения. В списке его задач изучение вредоносного кода и совершенствование существующих решений для борьбы с читами таким образом, чтобы они могли справляться с новыми типами угроз. Пожелаем им удачи с поисками достойных шерифов, которые наведут порядок и в Лос-Сантосе, и на Диком Западе.

Напомним, что на прошлой неделе Rockstar представила пятый бандитский абонемент к Red Dead Online. Он включает в себя одежду, жесты, товары для лагеря (такие, как флаги и сторожевая собака), лошадиные гривы и усы, варианты оформления для хижины самогонщика и многое другое. Стоимость абонемента составляет 35 золотых слитков, а сам он будет актуален до 31 мая.

К слову, позже на этот год запланирован выход улучшенной версии GTA V для PS5 и Xbox Series X. Игроков ждет существенное визуальное обновление по сравнению с оригинальной версией 2013-го года – все благодаря использованию движка RAGE из Red Dead Redemption 2. Подписчики PS Plus получат бесплатную копию GTA 5 при переходе на PlayStation 5