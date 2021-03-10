Сетевой режим Watch Dogs: Legion стал доступен на консолях

В Watch Dogs: Legion появился мультиплеер / Ubisoft

Издательство Ubisoft представило релизный трейлер сетевого режима Watch Dogs: Legion для консолей и Stadia, который изначально планировали внедрить еще в начале декабря 2020-го.

Онлайн рассчитан на совместную игру: до четырёх друзей могут выполнять совместные задания, участвовать в новых спецоперациях или сражаться на арене для ботов-пауков, где каждый сам за себя.

Также появятся временные испытания и небольшие задания для одиночного прохождения. Должны были ещё добавить режим "Вторжение" (когда один игрок отправляется в мир другого, после чего кому-то из них придётся умереть), но из-за проблем он появится лишь 23 марта. Само обновление бесплатно для всех владельцев проекта – на ПК режим придется подождать.

Напомним, что релиз новой части хакерской песочницы состоялся в конце октября 2020-го на консолях PlayStation и Xbox, а также ПК. Главное ее отличие от предыдущих двух частей хакерской саги в открытом мире заключается в том, что теперь игрок может выбрать для себя в качестве протагониста любого жителя игрового города.

Для всех желающих ознакомиться с Watch Dogs: Legion доступны следующие предложения:

Watch Dogs: Legion - трейлер мультиплеера

Ранее мы сообщали, что в Раде готовятся ввести налог для интернет-гигантов вроде Google, EGS и Steam. Потенциально это означает значительный рост цен на цифровые игры (предположительно на 20%).

На данный момент так называемый "налог на Гугл" существует в 60 странах мира, среди которых страны ЕС, Великобритания, Россия, Беларусь. Еще несколько стран, в числе которых Израиль и Китай, собираются ввести такой же налог в ближайшее время.