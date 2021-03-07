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Мультиплеер Watch Dogs: Legion на ПК придется подождать

7 марта 2021, 16:58

На консолях и Stadia онлайн появится на следующей неделе, но без тактических операций – их перенесли на 23 марта.

Арт игры Watch Dogs Legion
Онлайн Watch Dogs: Legion на ПК перенесли / Ubisoft

В официальном Твиттере игры разработчики недавнего хакерского экшена Watch Dogs: Legion сообщили, что им пришлось перенести релиз мультиплеера на ПК.

Точных сроков они не называют, потому что они зависят от того, как быстро удастся устранить вылеты игры на некоторых видеокартах. Дату релиза мультиплеерного режима обещают сообщить чуть позже.

А тем временем 9 марта на консолях PlayStation и Xbox будут доступны 5 небольших кооперативных миссий и соревновательный режим, в котором игроки в роли спайдерботов смогут сражаться друг против друга: СМИ отмечают, что он напоминает Quake, но вряд ли режим станет долгоиграющим. Обновление будет бесплатно для всех владельцев оригинальной игры.

Напомним, что релиз новой части хакерской песочницы состоялся в конце октября 2020-го на консолях PlayStation и Xbox, а также ПК. Главное ее отличие от предыдущих двух частей хакерской саги в открытом мире заключается в том, что теперь игрок может выбрать для себя в качестве протагониста любого жителя игрового города.

Для всех желающих ознакомиться с Watch Dogs: Legion доступны следующие предложения:

Watch Dogs: Legion - трейлер мультиплеера

Ранее мы сообщали, что в Раде готовятся ввести налог для интернет-гигантов вроде Google, EGS и Steam. Потенциально это означает значительный рост цен на цифровые игры (предположительно на 20%).

На данный момент так называемый "налог на Гугл" существует в 60 странах мира, среди которых страны ЕС, Великобритания, Россия, Беларусь. Еще несколько стран, в числе которых Израиль и Китай, собираются ввести такой же налог в ближайшее время.

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