Онлайн Watch Dogs: Legion запустят в марте: чего ждать игрокам

Онлайн Watch Dogs: Legion запустят 9 марта / Ubisoft

Французская компания Ubisoft, специализирующаяся на разработке и издании компьютерных игр, официально объявила о том, что мультиплеер хакерской игры Watch Dogs: Legion появится уже 9 марта – изначально его планировали внедрить еще в начале декабря 2020-го.

Ожидается, что он будет достаточно большим, чтобы заинтересовать новых пользователей и вернуть старых.

Упор сделан на кооператив из 4 человек, но сообщается, что можно и в одиночку. Команда должна будет выполнять активности на карте и действовать сообща, освобождая зоны влияния и выполняя миссии. Благодаря голосовому чату все это будет проходить увлекательнее. Задач обещают большое количество плюс мировые события, ивенты и постоянные обновления. Кто посетил закрытую бету – знает, как примерно всё будет устроено.

Помимо кооперативных миссий, игроков также ждет:

Нетривиальный рейд в совершенно новой локации. Журналисты, к слову, раскритиковали режим за плохой баланс, который не позволил дойти до финала режима;

PvP, где игроки дерутся друг с другом, управляя Спайдерботами. СМИ отмечают, что он напоминает Quake;

Режим "Вторжение", в котором игроки вторгаются в миры в роли врагов, задержится на неопределенный срок.

Обновление будет бесплатно для всех владельцев оригинальной игры. Напомним, что релиз новой части хакерской песочницы состоялся в конце октября 2020-го на консолях PlayStation и Xbox, а также ПК. Главное ее отличие от предыдущих двух частей хакерской саги в открытом мире заключается в том, что теперь игрок может выбрать для себя в качестве протагониста любого жителя игрового города.

Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

Тем временем в сервисе Epic Games Store бесплатно раздают отличный шутер, Rage 2 от id Software и Bethesda, в котором игроков ждет выжженная катастрофой пустошь, полная мутантов и враждебно настроенных людей.

Также вместе с Rage 2 пользователи EGS могут забрать гоночную аркаду Absolute Drift – довольно старый проект, который вышел ещё 5 лет назад в Steam, но с "очень положительными" отзывами.