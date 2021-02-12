Студия GSC Game World показала новые кадры из S.T.A.L.K.E.R. 2

Украинская студия неожиданно показала новые кадры из предстоящего шутера, подкрепив их текстом о выбросах и загадочных картах.
Встретив 2021-й новой музыкальной композицией из S.T.A.L.K.E.R. 2, украинская студия GSC Game World опубликовала новый кадр из предстоящего шутера и намекнула на геймплейную механику.
Кадр из игры показывает заброшенный класс школы, куда едва пробивается солнечный свет. На полу валяются доски, мусор и какой-то белый предмет с красной маркировкой. Возможно, это аптечка, хотя наверняка судить сложно.
Новых подробностей скриншот не сообщает, зато они скрыты в описании к нему:
"Тихо в Зоне после выброса…
Счастливчики, которых он обошел стороной, нервно переводят дух и молятся о том, чтобы слепой пёс в гости не заглянул, пока Она опять собирается с силами. Выброс не раз становился причиной вынужденного перемирия и объединял сталкеров всех мастей. Бывало, что долговцы со свободовцами душевные байки за одним костром травили, а одиночки с бандитами в картишки резались, пока вокруг землю трясло. Кстати, картишки-то у бандитов крайне странные случаются.
Говорят, создаются они прямо в Зоне, и с их помощью "блатные" даже передают сообщения на Большую землю. Ну а что? Картишки с хабаром передать несложно: опасности нет, всякие проходяги ничего не поймут, а у военных своих карт хватает.
Хотя хабар из Зоны выносить примета, конечно, плохая. Сейчас вот вышки сотовой связи возле ЧЗО перегружены, военные мечутся. Не к добру это всё. Ну ничего, он из любой передряги выберется. С ним всё в порядке..."
Комментарий разработчиков прямо намекает, что в S.T.A.L.K.E.R. 2 появится одна из наиболее полюбившимся фанатам серии, механика выбросов – резкий всплеск радиоактивной, аномальной и псионической активности, уничтожающий всё живое на территории Зоны. В последнем трейлере второй части на движке как раз показывали действие мощного выброса.
Напомним, что изначально игра была анонсирована 13 августа 2010 года для ПК и седьмого поколения консолей, а выход планировался в 2012 году, однако в декабре 2011-го года работа над проектом была остановлена вместе с роспуском команды разработчиков. Повторный анонс о возобновлении разработки игры произошёл 15 мая 2018 года.
Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 состоится только на ПК и Xbox Series X|S. Дата выхода по-прежнему остается неизвестной.