Так выглядит новый Xperia Compact – доступный конкурент iPhone 12 Mini от Sony

Sony воскресит линейку Xperia Compact / OnLeaks

Компания Sony в своё время поставила "па паузу" линейку смартфонов с приставкой Compact – но, по слухам, уже готовится к выпуску новой модели "облегчённой" серии фирменных гаджетов.

Авторитетный информатор Стив "OnLeaks" Макфлай подтвердил, что после выхода iPhone 12 Mini компания Sony вернулась к работе над собственным компактным смартфоном с акцентом на нишевую, "неяблочную" аудиторию.

Возрождённая модель Xperia Compact имеет габариты 140×68,9×8,9 мм – устройство гораздо меньше, нежели обычный 5,7-дюймовый Xperia XZ2 с размерами 153×72×11,1 мм, но больше 5,4-дюймового конкурента из стана Apple. Нам пока что неизвестно, какой процессор будет использовать Xperia Compact, но Sony разместит две камеры на тыльной стороне (одна из них будет 13-Мп), а в экранном вырезе поместит 8-Мп фронтальную камеру, а также сохранит 3,5-мм мини-джек для наушников.

Как и во многих мобильных телефонах Sony, на левой грани размещены регулировка громкости, клавиша для включения камеры, а также датчик отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания. Когда Sony планирует официально представить новый Xperia Compact, неизвестно. Инсайдер полагает, что его анонсируют в феврале, а продажи начнутся уже в марте.

Ранее бренд смартфонов Redmi представил новую серию Redmi Note 9 на любой вкус и кошелек. Все они отличаются как внешне, так и по характеристикам, а ценник, в зависимости от модели, варьируется от 4.5 до 9 тысяч гривен.

По уверению производителя, данная линейка смартфонов ориентирована, в первую очередь, на тех, кому необходимо качественное, но при этом современное устройство с широкой функциональностью за доступные деньги.