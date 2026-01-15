Украинец создал солнечно-бетонную батарею: чем она лучше от обычных

Основной плюс солнечно-бетонной батареи — возможность накапливать тепловую энергию.

Украинец создал солнечно-бетонную батарею / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Украинский блогер Сергей Юрко представил экспериментальную солнечную установку, которая использует бетонные зеркала для концентрации солнечной энергии и нагрева воды до состояния пара.

По словам автора, такая технология может стать реальной альтернативой привычным солнечным панелям и особенно полезной для частных домов во время отключений электроэнергии.

Как работает солнечно-бетонная батарея

В основе установки — четыре самодельные бетонные плиты, выполненные в форме параболических тарелок. Их поверхность оклеена отражающей алюминиевой фольгой, которая фокусирует солнечные лучи в одной точке. В этом месте размещен металлический бак с зеркальной поверхностью, внутрь которого подается холодная вода. Под действием высокой температуры вода быстро нагревается и превращается в пар.

Полученную горячую воду можно использовать для отопления или бытовых нужд, а пар — для запуска турбины и генерации электроэнергии.

Почему именно бетон

Одно из ключевых отличий разработки — использование бетона вместо металла. Бетонные зеркала тяжелее, зато гораздо устойчивее к ветру и дешевле в производстве. По расчетам Юрко, стоимость такого зеркала составляет около 64 гривен за квадратный сантиметр.

Украинец придумал свою солнечную панель / Фото: скриншот

Зеркала установлены на земляном валу, который выполняет сразу две функции: служит опорой и дополнительно аккумулирует тепло. Это позволяет отказаться от дорогих металлических конструкций и снизить общую стоимость системы.

Главное преимущество перед солнечными панелями

Основной плюс солнечно-бетонной батареи — возможность накапливать тепловую энергию. В отличие от классических солнечных панелей, которые вырабатывают электричество только при наличии солнца, такая система может сохранять тепло и использовать его даже ночью.

По оценкам изобретателя, в жарком климате с 300 солнечными днями установка способна производить до 520 кВт·ч в год с каждого квадратного метра. Окупаемость — около 12 лет при сроке службы 20–30 лет. Сергей Юрко рассчитывает снизить стоимость энергии до примерно 0,5 цента за кВт·ч, что потенциально дешевле тепловых и атомных электростанций.

Есть ли недостатки

Без минусов не обошлось. Земляной вал и участок перед зеркалами со временем зарастают травой, которая мешает попаданию солнечного света и может повреждать отражающую пленку при ветре. Поэтому пленку приходится менять раз в несколько месяцев. В перспективе эту проблему можно решить, используя более дорогие и долговечные материалы — стеклянные или металлические зеркала.

Технология с будущим

Сам изобретатель подчеркивает, что не открыл принципиально новую технологию. Подобные бетонные зеркала давно применяются в крупных солнечных тепловых электростанциях, в том числе в проектах немецких научных агентств, где вода нагревается до 400 °C, а накопленное тепло используется для генерации энергии даже ночью.

Эксперимент Сергея Юрко показывает, что такие решения могут быть адаптированы и для бытового использования — дешево, автономно и с перспективой энергетической независимости.

Смотрите видое о солнечной панели украинца:

