В игре Minecraft появилась точная копия "дворца Путина"

Дворец Путина в Minecraft / Youtube

"Дворец Путина" под Геленджиком теперь есть и в культовой игре Minecraft – видео с величественной постройкой появилось на YouTube и уже успело собрать свыше десяти тысяч просмотров.

Внутри дворца есть почти всё главное из нашумевшего расследования Алексея Навального: роскошный театр, комната с загадочным шестом, бассейн с колоннами и, конечно же, склад грязи.

Несмотря на то, что дворец из Minecraft не во всём похож на реальный, игра раскрывает гораздо больше деталей, нежели на картах. Цель у автора проекта прямо-таки наполеоновская – воссоздать все созданные человеком сооружения в масштабе 1 к 1. Между тем видео с расследованием Навального собрало больше 93 миллионов просмотров, а сам "Дворец Путина" уже давно разобрали на мемы.

Minecraft – мега-популярная инди-игра в жанре песочницы с бесконечным открытым миром и бескрайними просторами для реализации фантазии. До сих пор тысячи людей проводят в этой игре по несколько часов в день, несмотря на то, что они досконально прошли её и знают рецепт каждого предмета наизусть. Сейчас хайп вокруг Minecraft утих, но проект продолжает свое развитие, а сообщество даже не планирует забрасывать эту игру.

Дворец Путина в Minecraft

Дворец Путина в Геленджике - о чем ранее сообщал Главред: