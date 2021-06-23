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В Сети существует сайт, который самоуничтожится, если люди перестанут на нём писать

23 июня 2021, 15:59

Люди поддерживают жизнь проекта уже больше года.

Интернет
Анонимный дневник/ УНИАН

Более года назад на просторах Интернета появился сайт, который обещает себя уничтожить, если пользователи не будут публиковать там сообщения в течение суток

13 месяцев, 28 дней и 7 часов спустя: сайт не только не самоуничтожился за это время, но и превратился в способ анонимно поделиться переживаниями и почитать письма незнакомцев.

Как не дать сайту самоуничтожиться

На главной странице сайта постоянно ведётся обратный отсчёт с последнего сообщения: после каждого нового поста счётчик сбрасывается на 86400 секунд (24 часа). Впрочем, судя по активности пользователей, сайт в ближайшее время вряд ли исполнит свою основную задачу и самоуничтожится – между сообщениями редко проходит больше нескольких минут.

Сайт был создан во время пандемии, чтобы помогать людям справиться с одиночеством. Посетители могут анонимно оставить сообщение на сайте, поделившись своей болью или переживаниями. При этом вы не пишете в пустоту: кто-нибудь с другого конца света может прочитать ваше письмо и поддержать вас в ответ – даже если вы этого никогда не увидите. Письма преимущественно на английском, но ограничений по языку нет, и вы можете высказываться на украинском.

"Если ты это читаешь, ты потрясающий. Надеюсь, твой день проходит хорошо".

"Дорогой сайт, а я тоже отключусь, если люди перестанут разговаривать со мной? С любовью, Человек".

"Дорогой сайт, я чувствую, что жизнь проходит мимо меня; что все, что я делаю – недостаточно. Я слишком увлечен интернетом и художественной литературой. Мне нужен кто-то, кто мог бы отвлечь меня от скуки".

Ранее команда Google Ukraine назвала Топ-10 кулинарных запросов украинцев. Самым популярным рецептом за последние 12 месяцев стал рецепт сырников. Также среди популярных блюд: блины, солянка и шарлотка.

Кроме того, в категории "Салаты" наиболее востребованным среди украинских пользователей Google оказался рецепт салата "Цезарь". Среди рецептов пирогов лидером стал тертый пирог, а среди тортов – "Наполеон". Также украинцы активно искали рецепты молочного коктейля и коктейля Маргарита.

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