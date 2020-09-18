Википедия "переименовала" Киев: что это значит

Столицу Украины в англоязычной версии Википедии начали называть по-другому.
Англоязычная версия всемирной энциклопедии Википедия изменила название статьи о Киеве, которая существовала 19 лет.
Название столицы Украины, которое сначала было написано латиницей как "Kiev", изменили на "Kyiv", говорится на странице Українська Вікіпедія в Facebook.
По ее данным, "переименование" украинской столицы означает, что в англоязычных источниках наконец-то признано подавляющим употребление слова Kyiv.
В украинской Википедии добавили, что ранее предпринималась не одна попытка переименовать статью о Киеве в англоязычной версии энциклопедии.
- Напомним, в 2018 году Министерство иностранных дел Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine дало старт онлайн-кампании CorrectUA, в рамках которой инициировались обращения к иностранным СМИ и разным организациям для корректировки правописания названия Киева – KyivNotKiev.
- Украинская сторона не хочет, чтобы Киев латиницей писали в русской транскрипции.
Автор: Екатерина Присяжнюк