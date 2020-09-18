Википедия "переименовала" Киев: что это значит

В англоязычной Википедии Киев перестали называть "Kiev" / УНИАН

Англоязычная версия всемирной энциклопедии Википедия изменила название статьи о Киеве, которая существовала 19 лет.

Название столицы Украины, которое сначала было написано латиницей как "Kiev", изменили на "Kyiv", говорится на странице Українська Вікіпедія в Facebook.

По ее данным, "переименование" украинской столицы означает, что в англоязычных источниках наконец-то признано подавляющим употребление слова Kyiv.

В украинской Википедии добавили, что ранее предпринималась не одна попытка переименовать статью о Киеве в англоязычной версии энциклопедии.

В англоязычной Википедии Киев перестали называть "Kiev"