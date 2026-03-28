Какой церковный праздник 29 марта: что можно и нельзя делать в этот день

Пятое воскресенье Великого поста традиционно побуждает к тишине, молитве, сдержанности в словах и поступках.

https://glavred.info/holidays/kakoy-cerkovnyy-prazdnik-29-marta-chto-mozhno-i-nelzya-delat-v-etot-den-10752596.html Ссылка скопирована

Какой церковный праздник 29 марта

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 29 марта

Согласно православному календарю, 29 марта вспоминают преподобную Марию Египетскую, а также чествуют священномученика Марка, епископа Арефусийского, Кирилла диакона и других мучеников. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Священномученик Марк, епископ Арефусийский, пострадал за христианскую веру в IV веке во времена императора Юлиана Отступника. Согласно церковным источникам, святой Марк в свое время разрушил языческое капище и построил на его месте христианский храм, а впоследствии подвергся преследованиям и пыткам, но не отрекся от веры. Вместе с ним в этот день вспоминают и Кирилла диакона, а также других мучеников.

видео дня

В то же время в 2026 году дата совпадает с воскресным чествованием преподобной Марии Египетской - одной из самых почитаемых подвижниц христианства, образ которой в церковной традиции символизирует покаяние, духовное обновление и победу над грехом. Именно поэтому смысл этого дня шире, чем обычный день памяти отдельного святого: он сочетает мученическое свидетельство веры и идею глубокого внутреннего преображения.

Что означает этот день для верующих

Пятое воскресенье Великого поста традиционно побуждает к тишине, молитве, сдержанности в словах и поступках. В церковном понимании главный акцент этого дня - не на бытовых запретах, а на духовной дисциплине: избегать озлобления, не поддаваться осуждению, не разжигать конфликты, больше времени уделять молитве, богослужению, чтению Священного Писания и делам милосердия.

Чего не рекомендуется делать 29 марта

В народной традиции с этой датой связывали ряд предостережений. Прежде всего в этот день старались не ссориться, не ругаться и не желать зла, так как считалось, что сказанное в воскресенье обладает особой силой. Также люди избегали тяжелого физического труда без насущной необходимости, особенно если его можно было перенести на другой день. Отдельно в народе советовали бережно относиться к деревьям, в частности к березе, которая считалась символом весеннего обновления, чистоты и жизненной силы.

Народные приметы 29 марта

Конец марта в украинской традиции был временем особо внимательного наблюдения за природой. Именно по погоде и поведению птиц люди пытались угадать, какими будут апрель, лето и будущий урожай.

Среди самых распространенных примет этого дня такие:

если из березы обильно течет сок, то ждали дождливое лето;

если облака движутся быстро, это предвещает ветреную, но ясную погоду;

когда птицы летают низко, ожидали перемены погоды;

активное утреннее пение птиц считали признаком скорого потепления.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред