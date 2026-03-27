Какой церковный праздник 28 марта: что можно и нельзя делать в этот день

По церковной традиции 28 марта верующие почитают преподобного Илариона Нового и святого Стефана, чудотворца. Кроме того, 28 марта 2026 года приходится на субботу Акафистную - особый день в период Великого поста, когда в храмах особо почитают Пресвятую Богородицу. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 28 марта 2026 года
Акафистная суббота имеет глубокое духовное значение. Она связана с молитвой, благодарностью, тишиной и внутренней сосредоточенностью. Для верующих это хороший повод отложить повседневную суету, побыть в покое, посетить богослужение или хотя бы посвятить больше времени молитве дома.
В церковном понимании главное в этот день - не только соблюдение внешних ограничений, но прежде всего чистота мыслей, сдержанность в словах, милосердие и искреннее отношение к ближним. Именно поэтому день считается особенно благоприятным для примирения, добрых дел и спокойного труда без лишнего шума.
Что стоит сделать в этот день
В народе и в церковной среде 28 марта советовали провести спокойно, без спешки и лишней суеты. Этот день хорошо подходит для внутреннего обновления, добрых намерений и заботы о родных.
В этот день уместно:
- посетить храм или помолиться дома;
- воздержаться от конфликтов, обид и резких слов;
- помочь близким, пожилым людям или тем, кто нуждается в поддержке;
- навести порядок в доме без тяжелой и изнурительной работы;
- уделить время размышлениям, чтению духовной литературы или тишине.
Что нельзя делать 28 марта
Поскольку дата приходится на период Великого поста, в народе до сих пор сохраняются определенные запреты и предостережения. Они не всегда носят строгий церковный характер, но часто отражают уважение к дню и его духовному смыслу.
В этот день не рекомендуется:
- ссориться, ругаться, сплетничать и оскорблять других;
- устраивать шумные гуляния, чрезмерные развлечения и застолья;
- завидовать, желать кому-то зла или выяснять отношения;
- пренебрегать молитвой, добрыми делами и помощью ближним;
- переутомляться тяжелой работой без насущной необходимости.
Также во время поста многие соблюдают ограничения в еде. В то же время важно помнить, что церковная традиция ставит на первое место не формальность, а разумность и посильность. Если человеку не позволяет здоровье, возраст или жизненные обстоятельства строго поститься, чрезмерно изнурять себя не следует.
Народные приметы на 28 марта
В конце марта наши предки особенно внимательно наблюдали за природой, ведь именно она подсказывала, какой будет весна и скоро ли наступит настоящее тепло.
Самые распространённые приметы этого дня:
- ясная и солнечная погода предвещает тёплое начало апреля;
- сильный ветер означает, что весна ещё будет переменчивой;
- утренний туман считался признаком влажного и урожайного сезона;
- если птицы ведут себя очень оживленно, ждали быстрого потепления;
- холодное утро и теплый день обещали устойчивое весеннее потепление в ближайшее время.
