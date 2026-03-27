Какой церковный праздник 28 марта: что можно и нельзя делать в этот день

28 марта 2026 года приходится на субботу Акафистную - особый день в период Великого поста.

Какой церковный праздник 28 марта

По церковной традиции 28 марта верующие почитают преподобного Илариона Нового и святого Стефана, чудотворца. Кроме того, 28 марта 2026 года приходится на субботу Акафистную - особый день в период Великого поста, когда в храмах особо почитают Пресвятую Богородицу. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 28 марта 2026 года

Акафистная суббота имеет глубокое духовное значение. Она связана с молитвой, благодарностью, тишиной и внутренней сосредоточенностью. Для верующих это хороший повод отложить повседневную суету, побыть в покое, посетить богослужение или хотя бы посвятить больше времени молитве дома.

В церковном понимании главное в этот день - не только соблюдение внешних ограничений, но прежде всего чистота мыслей, сдержанность в словах, милосердие и искреннее отношение к ближним. Именно поэтому день считается особенно благоприятным для примирения, добрых дел и спокойного труда без лишнего шума.

Что стоит сделать в этот день

В народе и в церковной среде 28 марта советовали провести спокойно, без спешки и лишней суеты. Этот день хорошо подходит для внутреннего обновления, добрых намерений и заботы о родных.

В этот день уместно:

посетить храм или помолиться дома;

воздержаться от конфликтов, обид и резких слов;

помочь близким, пожилым людям или тем, кто нуждается в поддержке;

навести порядок в доме без тяжелой и изнурительной работы;

уделить время размышлениям, чтению духовной литературы или тишине.

Что нельзя делать 28 марта

Поскольку дата приходится на период Великого поста, в народе до сих пор сохраняются определенные запреты и предостережения. Они не всегда носят строгий церковный характер, но часто отражают уважение к дню и его духовному смыслу.

В этот день не рекомендуется:

ссориться, ругаться, сплетничать и оскорблять других;

устраивать шумные гуляния, чрезмерные развлечения и застолья;

завидовать, желать кому-то зла или выяснять отношения;

пренебрегать молитвой, добрыми делами и помощью ближним;

переутомляться тяжелой работой без насущной необходимости.

Также во время поста многие соблюдают ограничения в еде. В то же время важно помнить, что церковная традиция ставит на первое место не формальность, а разумность и посильность. Если человеку не позволяет здоровье, возраст или жизненные обстоятельства строго поститься, чрезмерно изнурять себя не следует.

Народные приметы на 28 марта

В конце марта наши предки особенно внимательно наблюдали за природой, ведь именно она подсказывала, какой будет весна и скоро ли наступит настоящее тепло.

Самые распространённые приметы этого дня:

ясная и солнечная погода предвещает тёплое начало апреля;

сильный ветер означает, что весна ещё будет переменчивой;

утренний туман считался признаком влажного и урожайного сезона;

если птицы ведут себя очень оживленно, ждали быстрого потепления;

холодное утро и теплый день обещали устойчивое весеннее потепление в ближайшее время.

