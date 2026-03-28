Ее ели миллионы, а теперь не найти: какая рыба исчезла после распада СССР

Рыбный ассортимент СССР был гораздо шире, чем кажется сегодня, — не благодаря близким морям, а благодаря огромному океанскому флоту.

Эта рыба была в каждом магазине СССР

Вы узнаете:

Какая рыба была повседневной в СССР

Почему эти некогда популярные виды исчезли с прилавков

В советские времена рыбные прилавки выглядели совсем иначе, чем сейчас. Ассортимент формировался не только за счет Черного или Каспийского морей — значительную часть обеспечивал океанический флот, работавший у берегов Африки, в Тихом и Атлантическом океанах. Рыбу ловили, замораживали и даже перерабатывали прямо на борту, после чего централизованно развозили по всей стране.

Сегодня многие из тех "обычных" позиций стали почти экзотикой. Главред собрал пять видов рыбы, которые в СССР были массовыми, а теперь встречаются очень редко.

1. Ледяная рыба

В 1970-х ледяная рыба была одним из самых популярных товаров. Ее любили за плотное белое мясо и отсутствие резкого запаха. Уникальная особенность — почти прозрачная кровь из-за отсутствия гемоглобина, пишет Oboz.ua.

Промысел резко сократился в конце 1980-х: флот старел, логистика дорожала, а международные ограничения на вылов ужесточались. Сегодня ледяную рыбу можно найти, но преимущественно как импортный деликатес.

2. Селедец-залом

Заломом называли не вид рыбы, а крупную, особенно жирную сельдь, чаще всего каспийскую. В Поволжье она была настолько привычной, что ее покупали так же часто, как хлеб.

Содержание жира до 25% делало его идеальным для засолки. Но строительство плотин на Волге и изменение течений разрушили естественные маршруты нереста. Крупные экземпляры стали редкостью, а сам "залом" практически исчез из массовой продажи.

3. Пристипома

Большинство покупателей даже не догадывалось, что пристипома — это океаническая рыба из районов Западной Африки. Она попадала в СССР благодаря масштабному океаническому промыслу.

Ее ценили за мясистость, небольшое количество костей и то, что после размораживания она не расплывалась. С сокращением зарубежных уловов в 1990-х пристипома почти исчезла из магазинов.

4. Сардинела

Сардинела была удобна для советской пищевой промышленности: небольшая, жирная, хорошо держала форму в консервах. Ее вылавливали у берегов Африки и массово отправляли на переработку.

Сегодня о сардинеле вспоминают редко, хотя когда-то она была одной из "рабочих лошадок" рыбной отрасли.

5. Иваси

В 1970–1980-х годах иваси вылавливали на Дальнем Востоке в огромных объемах. Консервы "Сардина иваси" были почти в каждой семье.

Затем запасы сократились — из-за природных циклов, изменения температуры воды и кормовой базы. Уловы падали десятилетиями. Лишь в 2010-х иваси снова начала возвращаться в промышленных масштабах, но уже не в тех объемах, что когда-то.

Поэтому рыбный ассортимент СССР был значительно шире, чем кажется сегодня, — не благодаря близким морям, а благодаря огромному океаническому флоту. Многие виды, которые тогда казались обыденностью, теперь стали редкостью или вовсе исчезли с массового рынка.

Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году.

