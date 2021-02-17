УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

Владельцы PS5 подали в суд на Sony из-за проблем с геймпадом

17 февраля 2021, 17:40

История с дрифтом стиков DualSense набирает обороты. Пострадавшие подготовили коллективную жалобу против компании Sony, дело будет решаться в суде.

PS5 DualSense
Sony засудят за проблемы с PlayStation 5 / TechRadar

История с дрифтом стиков DualSense набирает обороты. Спустя несколько месяцев после официального выхода владельцы консоли Sony PlayStation 5 начали массово жаловаться на проблемы с геймпадом.

В частности, многие пользователи столкнулись с так называемым "дрифтом стиков", когда персонаж или камера начинает самопроизвольно перемещаться и мешать нормально играть.

Жалоб оказалось так много, что за дело взялись юристы Chimicles Schwartz Kriner & Donaldson-Smith, подав коллективный иск от лица геймеров в окружной суд США. По их словам, команда Sony знала о проблеме ещё на этапе тестов и отзывов первых владельцев, некоторые из которых начали жаловаться на дрифт уже спустя неделю после приобретения консоли, но ничего не сделала. В суде компанию заставят как минимум обратить внимание на проблему и выплатить компенсации. Сама Sony пока никаких комментариев не давала.

В прошлом году Chimicles Schwartz Kriner & Donaldson-Smith подавала аналогичный иск против другого платформодержателя, Nintendo – у консоли Switch наблюдается точно такая же проблема. В итоге компания принесла извинения и пообещала все исправить в кратчайшие сроки, но до сих пор конструкция геймпада не была доработана. Тем не менее, пострадавшим в США разрешили ремонтрировать стики бесплатно, а тем, кто уже заплатил за устранение дефекта, стали возвращать деньги.

Революционный контроллер PS5 DualSense

Напомним, что продажи PS5 в Украине стартовали на 19-го ноября. Однако на данный момент просто так купить устройство у ритейлеров не получится – консолей в свободной продаже банально нет.

Ранее появилась информация, что период кроссгена, когда консоли прошлого поколения будут всё ещё актуальными, может продлиться и до начала 2022 года, тогда как дефицит PlayStation 5 в свободной продаже может растянуться до декабря 2021 года.

Sony PlayStation 5
Сейчас вы просматриваете новость «Владельцы PS5 подали в суд на Sony из-за проблем с геймпадом». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
В мобильной версии Google Chrome появилась новая полезная функцияВ мобильной версии Google Chrome появилась новая полезная функция Гаджет дня: первые в мире наушники с синхронным переводчиком 40 языковГаджет дня: первые в мире наушники с синхронным переводчиком 40 языков Почему телефон не видит сим-карту – причины и способы их решенияПочему телефон не видит сим-карту – причины и способы их решения "Задевает за живое": Маск рассказал об опыте игры в Cyberpunk 2077"Задевает за живое": Маск рассказал об опыте игры в Cyberpunk 2077 Xiaomi представила в Украине доступные смарт-часы Mi Watch LiteXiaomi представила в Украине доступные смарт-часы Mi Watch Lite
Следующий материал

Последние новости

18:41
Налог на Google и не только: в Кабмине раскрыли детали законопроекта
18:38
Когда будет Вербное воскресенье в 2021 году: дата, традиции и приметы Видео
18:35
"Не до роскоши": Навальный подробно рассказал об условиях пребывания в колонии Видео
18:23
Все, что нужно знать об игре Valheim – главном вирусном хите 2021 Видео
18:22
Матч Динамо-Брюгге перенесли на другое время Видео
Реклама
18:12
В Луцке воспитательница детсада заклеивала детям рты скотчем Видео
18:08
Больных украинцев оставят без медпомощи: к кому скорая теперь не приедет Видео
17:56
Гороскоп на 18 февраля для всех: вредные решения, опасные поездки и шанс Видео
17:55
Глава Еврокомиссии не понимает, почему Россия "втюхивает" миру вакцину от COVID-19 Видео
17:43
У Зеленского рассказали, как Киев оставит Россию без воды в Крыму Видео
17:40
Владельцы PS5 подали в суд на Sony из-за проблем с геймпадом Видео
17:24
Посол Германии озвучила плохие новости по безвизу с ЕС для Украины Видео
17:22
Ученые узнали, какой темп ходьбы сжигает больше всего жира Видео
17:07
В центре Житомира поймали психа, который бросался на людей с ножом Фото
16:44
Игра про Джеймса Бонда от создателей Hitman: появились новые подробности Видео
16:41
Как правильно варить гречку — самый простой и вкусный рецепт Видео
16:40
В Днепре уволили сотрудницу кафе, говорившую "Днепр - русский город" Видео
16:40
Карантин в Украине с 22 февраля: в Минобразования рассказали о работе детсадов и школ Видео
16:01
Упражнения и рак: ученые обнаружили новые данные Видео
16:00
Ивано-Франковщину закроют на жесткий карантин - Ляшко Видео
Реклама
15:57
Украинская ведущая нашла склад с костями в пещере африканского шамана
15:37
Ученые узнали, где нужно жить, чтобы меньше болеть Видео
15:32
Китайской вакцине от коронавируса доверяет мизерное число украинцев - опрос Видео
15:32
Рассекречены фишки Android 12: игровой режим и сюрприз для лежебок
15:19
Украину в ближайшие дни накроют сильные морозы - синоптик Видео
15:07
В PS Store началась распродажа с двойными скидками для владельцев подписки
15:06
Как избавиться от менструальной боли быстро: врач поделился способами Видео
15:04
Рада в первом чтении приняла закон о "налоге на Google"
14:44
Новый карантин в Украине: названы послабления и запреты Видео
14:42
На заседании СНБО могут ввести санкции против Медведчука - СМИ Видео
14:40
Рак почек: скопление вен на этом органе может быть ранним признаком Видео
14:21
Степанов объяснил, при каких условиях карантин в Украине отменят Видео
14:06
Активист Антонов рассказал, кого подозревает в поджоге автомобиля Видео
13:47
Онлайн-магазин Steam объявил об увеличении скорости загрузки игр
13:40
Рада собралась судить людей в Крыму и ОРДЛО заочно Видео
13:33
До мая: Кабмин продлил карантин в Украине Видео
13:05
"Задевает за живое": Маск рассказал об опыте игры в Cyberpunk 2077
13:02
В России не пустили в прокат фильм боевиков Ополченочка Видео
12:42
Эти изящные женские брюки клеш из 70-х будут повсюду весной и летом Фото Видео
12:22
Microsoft рассказала о грядущих обновлениях для консолей Xbox Series X|S
Реклама
12:21
Путин объяснил, почему блокада достройки Северного потока-2 связана с Украиной Видео
12:11
Рада официально узаконила статус Майдана Видео
12:09
В Слуге народа предупредили Степанова об отставке из-за COVID-вакцинации Видео
11:42
В Украине выставили на продажу первую тюрьму
11:24
Кулеба о разговоре Кравчука с Пушилиным: Ему позволено больше, чем другим Видео
11:02
У Лаврова оценили работу с командой Байдена и пригрозили США ударом
11:02
Гороскоп на 17 февраля для всех: скачок привлекательности и случайная прибыль Видео
11:00
Ретинол: способы применения и побочные эффекты Видео
10:49
Путин вступился за своего кума из-за закрытия NewsOne, ZIK и 112 Украина Видео
10:40
Хотели украсть технологию вакцины от COVID-19: хакерам КНДР удалось взломать Pfizer - CNN Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять