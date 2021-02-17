Владельцы PS5 подали в суд на Sony из-за проблем с геймпадом

Sony засудят за проблемы с PlayStation 5 / TechRadar

История с дрифтом стиков DualSense набирает обороты. Спустя несколько месяцев после официального выхода владельцы консоли Sony PlayStation 5 начали массово жаловаться на проблемы с геймпадом.

В частности, многие пользователи столкнулись с так называемым "дрифтом стиков", когда персонаж или камера начинает самопроизвольно перемещаться и мешать нормально играть.

Жалоб оказалось так много, что за дело взялись юристы Chimicles Schwartz Kriner & Donaldson-Smith, подав коллективный иск от лица геймеров в окружной суд США. По их словам, команда Sony знала о проблеме ещё на этапе тестов и отзывов первых владельцев, некоторые из которых начали жаловаться на дрифт уже спустя неделю после приобретения консоли, но ничего не сделала. В суде компанию заставят как минимум обратить внимание на проблему и выплатить компенсации. Сама Sony пока никаких комментариев не давала.

В прошлом году Chimicles Schwartz Kriner & Donaldson-Smith подавала аналогичный иск против другого платформодержателя, Nintendo – у консоли Switch наблюдается точно такая же проблема. В итоге компания принесла извинения и пообещала все исправить в кратчайшие сроки, но до сих пор конструкция геймпада не была доработана. Тем не менее, пострадавшим в США разрешили ремонтрировать стики бесплатно, а тем, кто уже заплатил за устранение дефекта, стали возвращать деньги.

Революционный контроллер PS5 DualSense

Напомним, что продажи PS5 в Украине стартовали на 19-го ноября. Однако на данный момент просто так купить устройство у ритейлеров не получится – консолей в свободной продаже банально нет.

Ранее появилась информация, что период кроссгена, когда консоли прошлого поколения будут всё ещё актуальными, может продлиться и до начала 2022 года, тогда как дефицит PlayStation 5 в свободной продаже может растянуться до декабря 2021 года.