Власти США могут заставить Google продать браузер Chrome

Chrome / Google

Министерство юстиции США и генеральные прокуроры штатов планируют подать масштабный антимонопольный иск против Google с требованием продать браузер Chrome и часть рекламного бизнеса. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на свои источники.

Власти считают, что в американской корпорации слишком много контроля над глобальным рынком цифровой рекламы, который оценивается в 162 миллиарда долларов на сегодняшний день. Одна из причин в том, почему Chrome сейчас самый популярный браузер в мире — он занимает долю более 69% мирового рынка против 8% у Apple Safari.

Монополия Google на рынке поисковиков

Министерство юстиции и генпрокуроры уже обратились напрямую к конкурентам поисковика и третьим сторонам на предмет какую часть бизнеса Google следует продать — большинство высказались о фирменном браузере.

Также минюст хочет ограничить использование данных пользователей, полученных из Chrome, для других своих продуктов, и оставить Google только часть рекламного бизнеса — отдельно по продаже или покупке рекламы. Иск должен быть готов до 25 октября.

Что примечательно, согласно антимонопольному докладу Конгресса, в стране около 81% поисковых запросов на компьютерах и 94% на мобильных устройствах приходится на долю Chrome. Соответствующие слушания начнутся в американских судах уже в ближайшие недели. В Google и минюсте США официальных комментариев не предоставили.

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