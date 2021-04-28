"Время как течение" – вышел релизный трейлер PS5-эксклюзива Returnal

Вышел релизный трейлер Returnal / Sony

Издатель Sony Interactive Entertainment и разработчик Housemarque представили новый трейлер предстоящего блокбастера Returnal для PS5, который должен помочь игрокам окончательно определиться, стоит ли она своих 2299 грн.

Проект будет работать на PS5 в 60 fps с трассировкой лучей для света и динамическим разрешением 4K. Из других технических ноу-хау – полная симуляция жидкостей и анимации врагов и окружения на основе частиц.

История Returnal стартует с того, что главная героиня оказывается на незнакомой и очень странной планете под названием Атропос, находит на ней чей-то труп (судя по всему, собственный - как бы странно это ни звучало), сражается там с агрессивной фауной и даже натыкается на свой дом – но это, похоже, лишь галлюцинация. Словом, игроков ожидают не только динамичные перестрелки, но и какие-то хитрые сюжетные хитросплетения.

Что же до геймплея, то геймеров ждёт roguelike-экшен от третьего лица с элементами bullethell, где им придётся уворачиваться от множества летящих снарядов. Такая динамичная концепция вступит в симбиоз с процедурной генерацией уровней и механикой смерти, которая приводит не к концу игры, а лишь запускает новый виток развития событий. В общем, концепт весьма и весьма интересный.

Релиз фантастической игры о героине на полной опасностей планете состоится уже в эту пятницу, 30 апреля. Стоимость стандартного издания в PlayStation Store составляет 2299 грн, а издания Deluxe – 2599 грн.

Returnal - релизный трейлер

Позже на этот год у Sony намечен релиз сиквела Horizon Zero Dawn, который продолжит историю охотницы Элой. После событий первой игры жизнь на Земле стала восстанавливаться, но появилась новая угроза – неизвестная болезнь, заражающая животных и растения.

Для тех, кто в свое время пропустил оригинал, в магазине Sony PS Store в рамках акции "Играйте дома" проходит бесплатная раздача полного издания игры.