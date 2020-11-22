Все, что делает жизнь лучше: журнал Time назвал главные изобретения 2020 года

100 главных изобретений в 2020 по версии журнала Time

Журнал Time составил рейтинг из 100 изобретений 2020 года, которые "позволяют сделать мир лучше, умнее и немного веселее".

Список по традиции получился весьма разнообразным – он включает как привычные гаджеты вроде шлемов виртуальной реальности и умного будильника, так и необычные штуки вроде "смарт-ульев" с искусственным интеллектом или экологичной водки.

В их числе консоли нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series S.

По словам редакторов, Xbox Series S была выбрана из-за ее мощности, бесшумной работы и использования подписки Game Pass. Что примечательно, премиальная Xbox Series X не попала в топ, несмотря на более слабое железо у младшей версии и вытекающим из этого меньшим количеством игровых возможностей.

"Новая видеоприставка технологического гиганта – это нечто большее, нежели просто игровое устройство следующего поколения, это основа того, что может стать Netflix для видеоигр", – пишет издание Time.

Между тем, Time хвалит консоль от Sony за "небольшие улучшения, которые в совокупности создают революционный опыт".

"Игры загружаются практически мгновенно, благодаря твердотельному жесткому диску. Графический процессор почти в десять раз быстрее, чем у PS4, что позволяет создавать красивые визуальные эффекты, а новый революционный контроллер полон тактильных датчиков обратной связи, которые добавляют новые ощущения от игр.

"Когда персонаж ходит по песку, игроки чувствуют песок в контроллере; когда Человек-паук сжимает вагон метро, игроки чувствуют грохот поезда. Сложите это все вместе и это может быть самая мощная игровая консоль, которую мы когда-либо видели", – подытожили редакторы.

В настоящий момент в сервисе PlayStation Store проходит масштабная распродажа, приуроченная к "Чёрной Пятнице", которая продлится до 1 декабря этого года. В рамках распродажи можно приобрести разнообразные проекты по привлекательным ценам.