УкрРус
  1. Главная
  3. Техно

Все про ключ безопасности сети Wi-Fi – что это и как его узнать

29 декабря 2020, 20:00

В данной статье мы рассмотрим, как узнать ключ безопасности сети, а так же как изменить его.

Ключ безопасности сети Wi-Fi / Байон

Защита Wi-fi сети это необходимость, а не просто прихоть, чтобы не делиться Интернетом с соседями. Она необходима, чтобы защитить данные пользователей от недоброжелателей. Главным инструментом при этом выступает ключ безопасности сети или пароль.

У многих пользователей иногда возникают проблемы с подключением к wi-fi. Они появляются из-за того, что они забыли, потеряли, поменяли ключ безопасности. Это не проблема, так как его можно легко узнать и поменять при надобности.

Что такое ключ безопасности сети

Ключ безопасности сети TP-link – набор символов, установленный при настройке роутера. Его главная цель: защитить беспроводную сеть. Чтобы получить к ней доступ введите ключ безопасности сети на подключаемом устройстве.

Как узнать ключ безопасности сети

Заводской ключ безопасности сети Wi-fi напечатан на стикере внизу роутера возле подписи Wi-fi пароль (также он может называться ключ сети, Wireless Key Pin и так далее).

Сложности могут появиться, когда пользователь или специалист интернет-провайдера при отладке роутера изменили пароль. И если он нигде не записан, существует два способа, как узнать свой ключ безопасности сети Wi-fi.

1. Настройки Windows:

Если один ПК уже был подключен к сети, а пользователь решил подключить другое устройство, скажем новый смартфон или ноутбук гостя, но успешно забыл пароль – не беда. Существуют способы восстановления пароля в таких ситуациях.

Ключ безопасности сети windows 7

  • Зайти в "Центр управления сетями и общим доступом";
  • Выбрать "Управление беспроводными сетями";
  • Найти имя сети, щелкнуть на пункт "Свойства";
  • Затем появится вкладка "Безопасность" и пункт "Отображать вводимые знаки";
  • Кликните по нему и в графе "ключ безопасности сети" вы увидите свой пароль.

Ключ безопасности сети windows 10

  • Нужно открыть "Параметры сети и Интернет" в правой нижней части экрана
  • Зайти в "Центр управления сетями и общим доступом";
  • Выбрать сеть, которая подключена;
  • Откроется следующее окно, в котором нужно выбрать "Свойства беспроводной сети";
  • Во вкладке "Безопасность" щелкнуть по пункту "Отображать вводимые знаки".

Если эти методы не сработали или у вас другие версии Windows – можно использовать сторонние программы, в безопасности которых вы уверены. Лучше скачивать их из официальных сайтов.

2. При помощи настроек роутера

Ключ безопасности сети Wi-fi можно также посмотреть в настройках роутера. Тут его можно поменять на новый.

Чтобы узнать ключ безопасности Tp-link, необходимо выполнить несколько простых шагов.

  • Во-первых, подключиться к роутеру через сеть или кабель;
  • Во-вторых, открыть удобный для вас браузер и перейти по адресу, указанному снизу роутера;
  • Затем введите имя пользователя и пароль (они также есть на наклейке внизу роутера).

Далее для смены ключа безопасности заходим в "Беспроводной режим", "Защита беспроводного режима" и смотрим старый пароль или вводим новый в "Пароль беспроводной сети".

Для других производителей роутера механизм изменения пароля может немного отличаться, но, в основном, эти способы универсальны. После всех процедур запомните ключ безопасности, а лучше перепишите его на бумагу и в заметках в телефоне. Таким образом, вы точно больше его не забудете.

Ранее мы рассказывали о виртуальном помощнике Ok Google – как его настроить и применять с пользой.

сеть Wi-Fi
Сейчас вы просматриваете новость «Все про ключ безопасности сети Wi-Fi – что это и как его узнать». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Встречайте Xiaomi Mi 11 – первое устройство на топовом процессоре Snapdragon 888Встречайте Xiaomi Mi 11 – первое устройство на топовом процессоре Snapdragon 888 Пользователи сервиса EGS начали сообщать о странном поведении процессоров AMD: что известноПользователи сервиса EGS начали сообщать о странном поведении процессоров AMD: что известно Эксперты Digital Foundry составили рейтинг игр с самой красивой графикойЭксперты Digital Foundry составили рейтинг игр с самой красивой графикой В Windows 10 появится продвинутый режим Modern Standby: в чем его особенностьВ Windows 10 появится продвинутый режим Modern Standby: в чем его особенность DroidCam – как всего за несколько минут превратить свой смартфон в веб-камеруDroidCam – как всего за несколько минут превратить свой смартфон в веб-камеру
Следующий материал

Последние новости

21:20
Эксперт ВОЗ спрогнозировал, начнется ли еще одна волна пандемии из-за мутации коронавируса
21:19
В Египте строго ужесточили карантин: что нужно знать украинским туристам ​ Видео
21:16
Звезда новогоднего стола: оливье классический и оригинальные рецепты
21:12
Макс Девизоров раскрыл правду о гей-сцене в сериале Перші ластівки
20:58
Полнолуние в декабре 2020: астролог назвала главные угрозы Видео
Реклама
20:47
Тихий инфаркт: скрытые признаки опасного состояния Видео
20:46
Под Днепром в частном детском саду украинский язык "не нужен"
20:36
"Пусть расскажет о госперевороте": Арестович ответил на обвинения из СНБО
20:34
Фибромиома: симптомы, диагностика и лечение Видео
20:23
Гороскоп для всех на 30 декабря: названы денежные пруны Видео
20:17
Зеленский уволил заместителя секретаря СНБО Кривоноса Видео
20:02
Союз писателей Украины наложил вето на авторов из РФ, Беларуси, Армении
20:00
Все про ключ безопасности сети Wi-Fi – что это и как его узнать
19:59
Масштабная вакцинация украинцев от коронавируса: в Минздраве раскрыли подробности Видео
19:51
Зеленский отстранил от должности главу Конституционного суда Тупицкого
19:28
Жена украинского телеведущего попала в больницу и обвиняет мужа
19:16
Синоптик рассказал, когда в Украине ударят сильные морозы Видео
19:03
Украинские военные получили новую пехотную винтовку Ночной хищник
18:47
Красивые, легкие и вкусные салаты без майонеза на Новый год 2021 – рецепты Фото
18:38
Сніданок з 1+1 - появились подробности Новогоднего выпуска
Реклама
18:24
Вечер – время игр: в магазине EGS открыта раздача очередной бесплатной игры
18:20
Известен график работы столичного метро в новогоднюю ночь Видео
18:12
Зеленский срочно созвал СНБО​: появились первые подробности заседания Видео
18:12
"Выбрал серьезные щи": Шнурова лишили статуса святого
18:06
В чем встречать 2021 год: астролог назвала идеальный вариант Видео
17:59
Сказочно красивые обои на рабочий стол – Рождество и Новый год 2021
17:56
Под Днепром мать до смерти избила трехлетнего сына
17:53
Врач рассказал, сколько будет длиться острая фаза пандемии COVID-19 Видео
17:49
Опасности и второй шанс: подробный лунный календарь на январь 2021 года
17:45
Как нарисовать Снегурочку: легкая пошаговая инструкция Видео
17:43
Правильное новогоднее меню 2021: что можно и нельзя подавать и классные рецепты
17:38
В OLX рассказали, какую технику украинцы чаще всего покупали в уходящем году
17:34
Отравление Навального: в Bellingcat рассказали, в чем именно большая ошибка Путина
17:17
Названо имя лучшего футболиста Украины в 2020 году
17:15
Фильмы на Рождество: какие фильмы посмотреть на Рождество 2021 Видео
17:11
​Два землетрясения за сутки: украинцев предупредили об опасности Фото Видео
16:52
Прерванный полет: в Польше украинский контрабандист разбился на дельтаплане
16:52
Как подготовиться к эндоскопии: простые способы Видео
16:31
В американском фильме заявили о несуществующей Украине Видео
16:30
У Зеленского разразились жесткой критикой в адрес Кремля и политики России Видео
Реклама
16:27
CD Projekt Red анонсировали первое бесплатное DLC для Cyberpunk 2077
16:19
Коронавирус в Украине: медик спрогнозировал, когда кончится эпидемия Видео
16:09
Славянский гороскоп на 2021: кому славянский прогноз сулит судьбоносные победы Видео
15:40
В Украину идут лютые морозы: синоптик рассказал, когда ждать -25 градусов Видео
15:23
ОПЗЖ обошла Слугу народа в рейтинге партий - новый опрос Видео
15:22
DroidCam – как всего за несколько минут превратить свой смартфон в веб-камеру
15:18
Тренеры рассказали, сколько раз нужно тренироваться в неделю Видео
14:51
Полиция задержала Микитася по обвинению в организации похищения человека Видео
14:40
Новое подорожание: эксперт предупредил о росте цен на АЗС Видео
14:26
Субсидии-2021: в Минсоцполитики расписали, кому придется вернуть деньги Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять