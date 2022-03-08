10 грузовиков гумпомощи от Венгрии уже прибыли на Закарпатье

Правительство Венгрии передало Украине первые 10 грузовиков гуманитарной помощи, которые уже прибыли в Закарпатскую область. Как сообщил глава областной администрации Виктор Микита, грузы ставят на учет и сразу переправляют в "горячие" точки, где люди нуждаются в помощи больше всего.

По словам главы области, украинская сторона получила медицинское оборудование, продукты питания, средства гигиены и т.п. на общую сумму 2 млрд форинтов.

"24/7, непрерывно выполняем задачи Президента Украины, Верхового Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Владимира Зеленского. Благодарим наших венгерских партнеров за помощь и поддержку!", - отметил Виктор Микита.