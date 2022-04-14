1000 км за рулем: 84-летний дедушка из известного видео с внучкой сам спасал семью от оккупантов

84-летний дедушка из известного видео с внучкой сам спасал свою семью от оккупантов/ Скрин из видео

84-летний Валентин Платов проживал с семьей в одном из сел поблизости Запорожья. Когда они оттуда сбежали из-за угрозы от россиян и приехали в центр для временно перемещенных лиц в Запорожье, дедушка помогал смотреть за своими малыми внуками. Видео, где он укачивает внучку и бережет ее сон, мигом разлетелось в сети и сделало дедушки популярным.

Сейчас семья находится в безопасности на Западной Украине. Заботливого дедушку удалось найти корреспондентам ТСН, и он рассказал, как ему с семьей пришлось терпеть оккупацию и как потом им удалось эвакуироваться.

Когда в село в первые дни весны пришли российские оккупанты, семья осталась заблокирована в населенном пункте. Юрий и Мария с тремя детьми вовремя успели перебраться из окрестностей села в центр, в дом дедушки Валентина – после этого в их дом попал вражеский снаряд и полностью его разрушил.

Семья провела месяц в оккупации. В селе не было света и газа, а через месяц закончились все продукты, которые они имели.

Уехать из села удалось только в апреле, когда туда вернулись украинские военные. Так как россиян оттуда выгнали, семья не хотела эвакуироваться, однако украинские бойцы уговорили их это сделать – ведь опасность всё же сохранялась и могли быть бои.

Дедушка ехать не хотел. Однако он единственный водитель в семье, поэтому, чтобы спасти родных, в свои 84 года сел за руль и за несколько дней преодолел почти 1000 километров.

"Я не хотел уезжать. Думаю, у меня тут виноград, садик, и козы, и куры. Я не понимал, что будет такая война", – говорит он.

По его словам, впервые в жизни ему пришлось преодолевать такое большое расстояние за раз, и впервые он пользовался навигатором. Дедушка добавляет, что за себя он не боялся, только боялся за детей и внуков.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Ирина Верещук и военные администрации призвали к эвакуации жителей Донецкой и Луганской областей пока есть такая возможность. Украинцев предупредили, что российские военные могут усилить наступление уже в ближайшие дни.

Ранее Главред рассказывал историю семьи из Бородянки, которая бежала из разбомбленного поселка, и которую российская оккупация всё же "догнала" в другом населенном пункте. Женщины рассказали, что им пришлось пережить за месяц в оккупированном селе.

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